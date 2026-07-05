O obstáculo dos 70 milhões atrapalha o sonho do Barcelona... e há uma única solução para salvar a negociação!

O Barcelona enfrenta um enorme obstáculo financeiro em sua tentativa de contratar Rafael Leão, estrela do Milan e da seleção portuguesa, depois que o clube italiano fixou o valor do jogador entre 60 e 70 milhões de euros, valor que ultrapassa em muito as possibilidades financeiras atuais do clube catalão, o que torna a opção de empréstimo com cláusula de compra obrigatória a única solução disponível para concretizar a negociação.

O jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” informou que o Barcelona se interessou pela situação do ponta-esquerda de 27 anos, em um momento em que relatos indicam que o novo técnico do Milan, Ruben Amorim, não conta com o jogador em seus planos futuros, o que abre as portas para sua saída.

A crise financeira do Barcelona se agrava depois que o clube gastou 70 milhões de euros, além de outros 10 milhões em bônus, para contratar Anthony Gordon, enquanto busca intensamente contratar Julián Álvarez em uma negociação cujo valor ultrapassará 100 milhões de euros, o que torna o clube catalão incapaz de arcar com encargos financeiros adicionais no momento.

Apesar desses obstáculos, informações obtidas pelo jornal italiano revelaram que o Milan não descarta a opção de empréstimo com cláusula de compra obrigatória, fórmula que poderia dar ao Barcelona a oportunidade de adiar os pagamentos e distribuí-los por mais de uma temporada, aliviando assim a pressão sobre o orçamento limitado.

Liao tem uma oportunidade de ouro para provar seu valor diante dos torcedores, já que se prepara para enfrentar a seleção espanhola amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Liao havia disputado sua primeira partida como titular pela seleção portuguesa nas oitavas de final contra a Croácia, onde jogou os 90 minutos e deu a assistência para o gol de Gonçalo Ramos nos acréscimos, após ter entrado como reserva em todas as três partidas da fase de grupos.

Espera-se que Deco, diretor esportivo do Barcelona, esteja nos Estados Unidos para assistir a algumas partidas da Copa do Mundo, o que aumenta a probabilidade de ele acompanhar de perto o desempenho de Liao antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre sua contratação.