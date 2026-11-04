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O Aston Villa confirmou publicamente que Unai Emery está comprometido com o clube para além de 2029, após conversas positivas com o presidente Nassef Sawiris, encerrando as especulações sobre uma ida ao Manchester United. O espanhol vinha sendo fortemente apontado como substituto de Michael Carrick em Old Trafford, onde o Aston Villa jogará neste fim de semana em busca de uma reação à derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, na terça-feira.

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Aston Villa confirma compromisso de Emery em meio a rumores de ida ao Manchester United

O Aston Villa tentou pôr fim às especulações sobre o futuro de Emery. Em comunicado divulgado na quarta-feira, o clube confirmou um compromisso claro para além de 2029, após conversas entre o treinador e os dirigentes. O técnico de 55 anos tem sido fortemente apontado como candidato a substituir Carrick no Manchester United.

Segundo o The Telegraph, Emery está em negociações avançadas para assinar um novo contrato com o Villa, o que acabaria com os rumores de uma ida a Old Trafford. O United teria de pagar 20 milhões de libras para liberá-lo de seu contrato atual.

Comunicado do Villa revela detalhes de reunião importante

O trabalho de Emery nos quatro anos à frente do Villa motivou conversas com Sawiris, o presidente de operações de futebol Roberto Olabe e o diretor de operações de futebol Damian Vidagany sobre seu futuro a longo prazo. Em um comunicado bastante transparente, o clube confirmou que a reunião resultou em “conversas positivas”. A nota diz: “O Aston Villa realizou hoje uma importante reunião de trabalho para planejar o futuro do clube e estabelecer as bases de seu projeto esportivo e institucional de longo prazo.

“A reunião contou com Nassef Sawiris, presidente do clube, Unai Emery, o presidente de operações de futebol Roberto Olabe e o diretor de operações de futebol Damian Vidagany.”

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Emery deve permanecer no Villa na próxima década

“As conversas se concentraram no planejamento conjunto da direção estratégica do clube a longo prazo. As discussões positivas estabeleceram um compromisso claro para além de 2029 com o desenvolvimento conjunto do clube sob a liderança esportiva de Unai Emery, com base nas ambições compartilhadas e no objetivo comum de alcançar a excelência e continuar crescendo nos próximos anos.

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“O objetivo é claro: construir um Aston Villa ambicioso e competitivo, capaz de enfrentar os maiores desafios e alcançar as maiores conquistas.” Emery assinou uma renovação contratual de cinco anos em maio de 2024, 18 meses após sua chegada, mas agora deve seguir no comando do clube na próxima década.

O que vem pela frente para Emery, Villa e Carrick?

Emery estará em Old Trafford neste fim de semana, quando o United receberá o Villa. Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona e o empate com o Fulham no último sábado, o Villa precisa de um resultado positivo antes da pausa internacional de novembro.

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O United havia vencido apenas dois jogos em toda a temporada antes da espetacular vitória de virada por 3 a 2 sobre a AS Roma, na terça-feira. Mais uma vitória poderia manter Carrick no cargo após a pausa, quando seu desempenho deverá ser avaliado.