O número que esperava por seu dono: Barcelona anuncia os primeiros sinais da nova temporada

O Barcelona anunciou a conclusão dos trâmites de registro oficial de seu goleiro espanhol Joan García na Liga espanhola, permitindo que o arqueiro de 25 anos inicie a nova temporada com a camisa número 1, em um passo que carrega uma clara indicação de sua importância dentro dos planos da comissão técnica e do clube para a próxima temporada.

Segundo o jornal catalão "Sport", o registro de García nesta temporada ocorreu de forma notavelmente antecipada em comparação com a temporada passada, quando o clube foi obrigado a concluir os trâmites de seu registro nos últimos instantes antes do confronto com o Real Mallorca na rodada de abertura, partida que marcou sua primeira aparição oficial com a camisa do time após se beneficiar da lesão de Marc-André ter Stegen na parte inferior das costas, que na ocasião cumpriu os requisitos de lesão de longa duração previstos nos regulamentos da Liga espanhola.

Com isso, García recebe a camisa que ter Stegen vestiu nos últimos anos, antes da transferência do goleiro alemão ao Ajax por empréstimo, em um sinal que reflete a confiança que o Barcelona deposita em seu goleiro espanhol, que se prepara para disputar uma nova temporada em meio a expectativas crescentes sobre seu papel com o time.

Por outro lado, o goleiro polonês Wojciech Szczesny vai aparecer com a camisa número 13, depois que García a vestia na temporada passada, enquanto Szczesny deixa o número 25 que usava desde sua chegada ao Barcelona, em uma mudança que reflete a reorganização dos números dos goleiros com o início de uma nova fase dentro do time catalão.

A definição do registro de García chega 12 dias antes da partida de abertura do Barcelona na Liga espanhola, quando será visitante do Elche no estádio Martínez Valero no domingo, 23 de agosto, em meio a um programa de preparação diferente para o time devido à participação de 10 de seus jogadores nas semifinais da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, o Barcelona se prepara para anunciar o restante dos números de seus jogadores para a nova temporada, e espera-se que a lista inclua os novos reforços, com destaque para Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisseck, além dos jogadores que retornam de empréstimos, como Héctor Fort.