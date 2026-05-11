O novo técnico do Ajax já está confirmado? “O acordo com o Ajax foi fechado há uma semana”

O diretor técnico Jordi Cruijff está em plena busca por um novo treinador. Segundo Henk Spaan, isso não deve demorar muito, pois, segundo ele, o Ajax já chegou a um acordo com Míchel, o treinador do Girona. Ele revelou isso em sua coluna no jornal Het Parool.

Em sua coluna “Spaan dá notas”, desta vez ele não atribui notas a nenhum jogador do Ajax, mas a Miguel Ángel Sanchez Muñoz, também conhecido como Míchel. O técnico recebe nota 8 do colunista.

Ele escreve que recebeu uma ligação na última sexta-feira, da qual teria ficado claro que Míchel será o novo técnico do time de Amsterdã. “Na sexta-feira à noite, recebi uma ligação. Resumo: Míchel já fechou acordo com o Ajax há uma semana.” No entanto, ele parece manter uma certa cautela. “É claro que não pude confirmar”, afirma Spaan.

Spaan parece encantado com o técnico de 50 anos e observa que Míchel prefere um goleiro que participe do jogo. Isso preocupa o colunista, especialmente com a atual composição do elenco.

“Como treinador, ele gosta de um goleiro que participe do jogo. Pensei imediatamente nesse goleiro e risquei o nome de Paes, com todo o respeito”, conclui Spaan.

Míchel já foi explicitamente associado ao Ajax na semana passada. O especialista em transferências Fabrizio Romano deu a entender que o Girona está prevendo uma saída e já tem até mesmo possíveis substitutos em vista.

Míchel já havia comandado o Rayo Vallecano, clube pelo qual jogou durante dezessete temporadas. Com esse time, ele conquistou o acesso à LaLiga, assim como fez com o Huesca em 2020 e com o Girona em 2022. Com o Girona, o técnico espanhol chegou até mesmo à Liga dos Campeões na última temporada. Esta temporada, porém, está sendo um pouco mais difícil: sua equipe luta contra o rebaixamento — está um ponto acima da zona de rebaixamento — e precisa de um bom resultado na segunda-feira à noite contra o Vallecano.