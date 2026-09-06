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O novo San Siro corre o risco de sofrer um novo atraso: a Prefeitura foi levada à Justiça pela cessão

Milan

Novos problemas para a questão do estádio que envolve Milan e Inter. O jornal  La Verità revela uma situação que pode atrasar e, no pior dos cenários, até mesmo paralisar os planos das diretorias milanesas para o novo estádio. Como se sabe, Milan e Inter, por meio da empresa Stadio San Siro Spa, compraram o terreno de San Siro e áreas ao redor da Prefeitura de Milão em novembro de 2025, e seria esse o documento que agora está sendo contestado.


Segundo a reconstrução,  um cidadão comum apresentou recurso por meio do advogado Braghò, contestando a escritura de compra e venda da Prefeitura de Milão para Milan e Inter. O ato de venda do estádio foi formalizado em 5 de novembro, cinco dias antes de passar a valer para San Siro o vínculo de inalienabilidade que teria impedido qualquer possibilidade de venda ou demolição do estádio. O Palazzo Marino foi, portanto, acionado judicialmente pelo cidadão por ter antecipado voluntariamente a venda antes de o estádio completar 70 anos, o que teria feito entrar em vigor o referido vínculo. A posição da Prefeitura também seria agravada pelo fato de que, nos dias anteriores à escritura, houve alertas sugerindo o adiamento da assinatura por precaução.

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