O novo recorde ao alcance de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal

Atleta já é recordista com maior número de gols marcados por seleções na modalidade masculina

Cristiano Ronaldo tem feito uma boa temporada pelo seu novo clube, o Al-Nassr, estreando pela Liga Árabe com nove gols marcados em dez jogos. Dito isso, o técnico de Portugal, Roberto Martinez, optou por convocar o atacante de 38 anos para fazer parte da equipe internacional nos jogos das Eliminatórias para a Eurocopa 2024, o que fará com que CR7 bata mais um recorde em sua carreira.

Empatado em número de jogos internacionais com o jogador da seleção de Kuwait, Bader Al-Mutawa, Cristiano Ronaldo pode fazer história caso entre em campo contra Liechtenstein, nesta quinta (23). Tanto o português quanto o atleta kuwaitiano possuem 196 partidas pelas seleções que representam, e CR7 pode ultrapassá-lo no próximo compromisso.

Além de se tornar o jogador com mais atuações por seleções na história, o astro lusitano pode ainda aumentar seu recorde de números de gols pela equipe portuguesa: Cristiano Ronaldo é detentor do maior número de gols marcados em nível internacional no futebol masculino, com 118.

Getty

"Os recordes são minha motivação", disse Cristiano Ronaldo aos repórteres. "Quero me tornar o jogador com mais partidas pela história. Isso me deixaria orgulhoso. Mas não para por aí. Ainda quero ser convocado com frequência". O atleta será opção para Roberto Martinez nos próximos jogos de Portugal, contra Liechtenstein e Luxemburgo, em busca de uma vaga para a Euro 2024.