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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

O novo presidente do Al-Nassr ameaça o sonho de João Félix. E qual a posição do Barcelona?

J. Felix
Mercado da bola
Al-Nassr x Al Diriyah
Al-Nassr
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Barcelona
Portugal
Arábia Saudita
Espanha

O astro português conseguirá realizar seu desejo?

Parece que o retorno do português João Félix ao Barcelona não será fácil, diante do desejo da diretoria do Al-Nassr saudita de manter o jogador por mais tempo, por meio da ativação de uma cláusula que permite estender seu contrato por mais duas temporadas.

De acordo com o que foi mencionado pelo site "Foot Mercato", citando o jornal espanhol "Sport", Ahmed Al-Sultan, o novo presidente do Al-Nassr que assumiu o cargo na última terça-feira em substituição a Abdullah Al-Majed, deseja ativar a cláusula de renovação automática no contrato de Félix, que entrou em seu último ano de acordo com a duração do contrato garantida. Em contrapartida, o entorno do jogador começou a se movimentar em preparação para a possibilidade de seu retorno ao clube catalão.

A nova diretoria busca, segundo o relatório, manter Félix a longo prazo, com a possibilidade de lhe conceder um papel central no projeto do Al-Nassr durante a próxima etapa, para que ele se torne uma das principais figuras do time à medida que Cristiano Ronaldo avança em sua carreira e se aproxima gradualmente de deixar o centro das atenções.

Esse movimento pode complicar os esforços do atacante português para retornar rapidamente aos gramados europeus, especialmente se o Al-Nassr decidir ativar a cláusula de extensão prevista em seu contrato.

Félix já vestiu a camisa do Barcelona durante a temporada 2023-2024, quando se juntou ao time por empréstimo do Atlético de Madrid. O jogador disputou na ocasião 44 partidas, nas quais marcou 10 gols e deu 6 assistências.

Apesar da oscilação em seu nível em alguns períodos, Félix guardou lembranças positivas de sua experiência na Catalunha, e não escondeu sua ligação com o clube e seu desejo de retornar a ele.

Mas o Barcelona, segundo o relatório, não coloca a recuperação do jogador entre suas prioridades no mercado de transferências do verão de 2027, ainda que possa tratar seu retorno como uma oportunidade disponível no mercado, especialmente porque o time já possui várias opções no setor ofensivo.

A lista de nomes capazes de ocupar as funções ofensivas que Félix desempenha bem inclui Fermín López e Dani Olmo, além de Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon pelas pontas.

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