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O “novo Pedri”, que está tentando desesperadamente fazer seu nome

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A. Moleiro

Há anos, Alberto Moleiro (22) é conhecido como o “novo Pedri” na Espanha. Embora tenha orgulho do apelido, ele deseja desesperadamente conquistar seu próprio espaço. Nesta temporada, apenas Lamine Yamal marcou mais gols na LaLiga entre os jogadores com 24 anos ou menos

Ronald Koeman está satisfeito em frente ao seu banco enquanto o Barcelona desfruta de uma noite tranquila contra o Villarreal. Após 45 minutos, dois gols de Ansu Fati e, obviamente, um gol de Lionel Messi colocaram os catalães à frente por 4 a 0. No segundo tempo, ele olha para alguns de seus reservas que estão se aquecendo.

Entre eles está um jovem franzino de 17 anos: Pedri. Koeman faz um sinal para ele: é hora de sua estreia. Depois disso, o jovem entra de forma discreta, mas convincente, no time titular. Isso não foi nenhuma surpresa para Koeman. “O Barcelona inicialmente queria emprestá-lo, mas depois de apenas dois treinos eu realmente senti: ele é brilhante!”, disse Koeman recentemente à ESPN

“Messi estava lá, é claro, e passou a bola direto para ele. Se Messi jogasse com alguém que não considerasse bom, ele o ignoraria. Mas ele procurou Pedri; houve uma conexão instantânea.” Ser comparado a Pedri não é pouca coisa, isso está claro. “Desde que me destaquei no futebol profissional, tenho sido comparado a ele com bastante frequência”, disse Moleiro à EFE

Não sei se é porque nos parecemos — porque realmente temos algumas semelhanças —, mas tenho orgulho de ser comparado a Pedri." As semelhanças são de fato impressionantes: ambos usam um corte de cabelo undercut e têm aproximadamente a mesma altura. Mais importante ainda, ambos cresceram em Tenerife e foram descobertos pelo Las Palmas quando eram jogadores de base.

Eles foram formados como grandes talentos na renomada academia La Casa Amarilla. Pedri é apenas dez meses mais velho que Moleiro, mas os dois nunca jogaram juntos na equipe principal do Las Palmas: o Barcelona já havia contratado Pedri quando Moleiro começou a se destacar.

Ambos estrearam com apenas dezesseis anos, conquistando seus primeiros minutos como profissionais sob o comando do técnico Pepe Mel. “Naquela idade, eles já tinham um potencial enorme”, lembra Mel em entrevista ao Mundo Deportivo. “Isso ficou claro para nós imediatamente; eles entendiam muito bem o jogo.”

A La Casa Amarilla compartilha certas semelhanças em sua abordagem com a academia La Masia do Barcelona. “Nossa cultura começa com o futebol de rua, o que estimula o controle de bola que todos os jogadores das Ilhas Canárias possuem”, diz Manuel Rodríguez, diretor de formação de jovens do Las Palmas. David Silva e Pedro são outros exemplos convincentes de seu raciocínio.

Lamine Yamal, Alberto MoleiroGetty Images

Os dois adolescentes com mais gols nesta temporada da LaLiga, capturados em uma única imagem.

Inspirado pelo sucesso de Pedri, o Barcelona também queria trazer Moleiro para o Camp Nou. Infelizmente, devido à precária situação financeira do clube, a transferência fracassou. “Em campo, eu e o Pedri somos muito diferentes”, diz Moleiro. “Nós dois temos nossos próprios estilos de jogo. Vou ter que fazer meu próprio nome, embora a comparação seja muito boa. Ele é um jogador de classe mundial.” 

Embora ambos os dribladores sejam tecnicamente excelentes, Pedri é o armador nato — o maestro do Barça que toca na bola pelo menos quatro vezes em cada jogada de construção. Moleiro é mais direto, avança com mais frequência para o terço final do campo e entra na área com mais frequência. Sob o comando do técnico do Villarreal, Marcelino, ele atua na esquerda do meio-campo do 4-4-2.

Marcelino está encantado com o jogador que o Villarreal contratou no ano passado por mais de 15 milhões de euros, uma transferência que afastou a concorrência do Napoli e do Chelsea, times que haviam observado o meia-atacante extensivamente.

“Acabou sendo os melhores € 16 milhões que o Villarreal já gastou”, escreveu o jornal espanhol SPORT durante a primeira temporada de Moleiro na La Cerámica. O elogio foi bem merecido, mesmo que ele tenha levado algum tempo para se adaptar. 

“Foi difícil no começo, porque também é a primeira vez que estou longe de casa”, explica Moleiro. Na metade da temporada, essa sensação desapareceu. Naquela altura, Moleiro já havia marcado oito gols e dado três assistências. “Agora me sinto muito à vontade com meus companheiros e com o elenco.”

No último fim de semana, Moleiro desempenhou um papel fundamental ao garantir a vaga do Villarreal na Liga dos Campeões da próxima temporada com a vitória sobre o Levante. O meia-esquerda demonstrou sua qualidade ao usar um drible de corpo preciso para cortar para dentro e receber a bola no pé direito a 20 metros do gol. Moleiro então finalizou com um chute surpreendente, porém certeiro.  

Aquele gol restaurou a vantagem do Villarreal aos 70 minutos, e a equipe de Marcelino transformou a vantagem de 2 a 1 em uma vitória convincente por 5 a 1 no último quarto de hora da partida. Aquele gol elevou a contagem de Moleiro na LaLiga para dez, mais do que qualquer outro meio-campista da LaLiga nesta temporada. Apenas a jovem estrela Lamine Yamal superou esse número entre os jogadores com menos de 24 anos.

Sua campanha de destaque não passou despercebida: “A seleção espanhola está acompanhando de perto suas atuações e planeja convocá-lo em breve”, informou o MARCA. “Luis de la Fuente valoriza suas qualidades e acredita que, com a orientação certa, ele pode se tornar um jogador fundamental para a seleção do futuro. Uma coisa é certa: o ‘novo Pedri’ está fazendo tudo o que pode para se destacar.”

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