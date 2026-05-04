O “novo Pedri”, que está tentando desesperadamente fazer seu nome

Ronald Koeman está satisfeito em frente ao seu banco enquanto o Barcelona desfruta de uma noite tranquila contra o Villarreal. Após 45 minutos, dois gols de Ansu Fati e, obviamente, um gol de Lionel Messi colocaram os catalães à frente por 4 a 0. No segundo tempo, ele olha para alguns de seus reservas que estão se aquecendo.

Entre eles está um jovem franzino de 17 anos: Pedri. Koeman faz um sinal para ele: é hora de sua estreia. Depois disso, o jovem entra de forma discreta, mas convincente, no time titular. Isso não foi nenhuma surpresa para Koeman. “O Barcelona inicialmente queria emprestá-lo, mas depois de apenas dois treinos eu realmente senti: ele é brilhante!”, disse Koeman recentemente à ESPN.

“Messi estava lá, é claro, e passou a bola direto para ele. Se Messi jogasse com alguém que não considerasse bom, ele o ignoraria. Mas ele procurou Pedri; houve uma conexão instantânea.” Ser comparado a Pedri não é pouca coisa, isso está claro. “Desde que me destaquei no futebol profissional, tenho sido comparado a ele com bastante frequência”, disse Moleiro à EFE.

Não sei se é porque nos parecemos — porque realmente temos algumas semelhanças —, mas tenho orgulho de ser comparado a Pedri." As semelhanças são de fato impressionantes: ambos usam um corte de cabelo undercut e têm aproximadamente a mesma altura. Mais importante ainda, ambos cresceram em Tenerife e foram descobertos pelo Las Palmas quando eram jogadores de base.

Eles foram formados como grandes talentos na renomada academia La Casa Amarilla. Pedri é apenas dez meses mais velho que Moleiro, mas os dois nunca jogaram juntos na equipe principal do Las Palmas: o Barcelona já havia contratado Pedri quando Moleiro começou a se destacar.

Ambos estrearam com apenas dezesseis anos, conquistando seus primeiros minutos como profissionais sob o comando do técnico Pepe Mel. “Naquela idade, eles já tinham um potencial enorme”, lembra Mel em entrevista ao Mundo Deportivo. “Isso ficou claro para nós imediatamente; eles entendiam muito bem o jogo.”

A La Casa Amarilla compartilha certas semelhanças em sua abordagem com a academia La Masia do Barcelona. “Nossa cultura começa com o futebol de rua, o que estimula o controle de bola que todos os jogadores das Ilhas Canárias possuem”, diz Manuel Rodríguez, diretor de formação de jovens do Las Palmas. David Silva e Pedro são outros exemplos convincentes de seu raciocínio.

Getty Images

Os dois adolescentes com mais gols nesta temporada da LaLiga, capturados em uma única imagem.

Inspirado pelo sucesso de Pedri, o Barcelona também queria trazer Moleiro para o Camp Nou. Infelizmente, devido à precária situação financeira do clube, a transferência fracassou. “Em campo, eu e o Pedri somos muito diferentes”, diz Moleiro. “Nós dois temos nossos próprios estilos de jogo. Vou ter que fazer meu próprio nome, embora a comparação seja muito boa. Ele é um jogador de classe mundial.”

Embora ambos os dribladores sejam tecnicamente excelentes, Pedri é o armador nato — o maestro do Barça que toca na bola pelo menos quatro vezes em cada jogada de construção. Moleiro é mais direto, avança com mais frequência para o terço final do campo e entra na área com mais frequência. Sob o comando do técnico do Villarreal, Marcelino, ele atua na esquerda do meio-campo do 4-4-2.

Marcelino está encantado com o jogador que o Villarreal contratou no ano passado por mais de 15 milhões de euros, uma transferência que afastou a concorrência do Napoli e do Chelsea, times que haviam observado o meia-atacante extensivamente.

“Acabou sendo os melhores € 16 milhões que o Villarreal já gastou”, escreveu o jornal espanhol SPORT durante a primeira temporada de Moleiro na La Cerámica. O elogio foi bem merecido, mesmo que ele tenha levado algum tempo para se adaptar.

“Foi difícil no começo, porque também é a primeira vez que estou longe de casa”, explica Moleiro. Na metade da temporada, essa sensação desapareceu. Naquela altura, Moleiro já havia marcado oito gols e dado três assistências. “Agora me sinto muito à vontade com meus companheiros e com o elenco.”

No último fim de semana, Moleiro desempenhou um papel fundamental ao garantir a vaga do Villarreal na Liga dos Campeões da próxima temporada com a vitória sobre o Levante. O meia-esquerda demonstrou sua qualidade ao usar um drible de corpo preciso para cortar para dentro e receber a bola no pé direito a 20 metros do gol. Moleiro então finalizou com um chute surpreendente, porém certeiro.

Aquele gol restaurou a vantagem do Villarreal aos 70 minutos, e a equipe de Marcelino transformou a vantagem de 2 a 1 em uma vitória convincente por 5 a 1 no último quarto de hora da partida. Aquele gol elevou a contagem de Moleiro na LaLiga para dez, mais do que qualquer outro meio-campista da LaLiga nesta temporada. Apenas a jovem estrela Lamine Yamal superou esse número entre os jogadores com menos de 24 anos.

Sua campanha de destaque não passou despercebida: “A seleção espanhola está acompanhando de perto suas atuações e planeja convocá-lo em breve”, informou o MARCA. “Luis de la Fuente valoriza suas qualidades e acredita que, com a orientação certa, ele pode se tornar um jogador fundamental para a seleção do futuro. Uma coisa é certa: o ‘novo Pedri’ está fazendo tudo o que pode para se destacar.”