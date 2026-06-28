“O novo Mila”... Um conjunto de números históricos para Mahrez após seus dois gols na Áustria

Riyad Mahrez deixou mais uma marca na história do futebol argelino, ao marcar os dois gols da seleção de seu país no emocionante empate (3 a 3) contra a Áustria, na manhã deste domingo, horário de Greenwich, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Mahrez se tornou o primeiro jogador da história da Argélia a atingir 11 gols em grandes competições, com 9 gols na Copa Africana das Nações e dois na Copa do Mundo.
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Além disso, o capitão dos “Guerreiros do Deserto” tornou-se o segundo jogador argelino a marcar dois gols em uma única partida da Copa do Mundo, depois de Saleh Assad, que alcançou a mesma façanha contra o Chile na Copa do Mundo de 1982, quando a Argélia venceu por 3 a 2.
E Mahrez, aos 35 anos e 4 meses, tornou-se o segundo jogador africano mais velho a marcar dois gols em uma partida da Copa do Mundo, atrás do lendário camaronês Roger Milla, que alcançou essa façanha duas vezes durante a Copa do Mundo de 1990, quando tinha 38 anos, segundo a rede francesa “stats foot”.
Com o empate da Argélia com a Áustria, as duas seleções se classificaram juntas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026: os Verdes enfrentarão a Suíça, enquanto a seleção europeia enfrentará a Espanha.