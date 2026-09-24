Klopp faz seu movimento enquanto Ter Stegen assume a dianteira

Enquanto Jurgen Klopp se prepara para liderar a Alemanha em um novo capítulo, começando com um duelo da Liga das Nações contra a Holanda em Amsterdã, a hierarquia dos goleiros ganhou um formato definitivo, ainda que temporário. Após anos à sombra de Manuel Neuer, o goleiro do Ajax Marc-Andre ter Stegen foi oficialmente definido como o novo número um interino. É uma decisão que reflete tanto o pedigree de Ter Stegen quanto o vazio deixado pela aposentadoria internacional de Neuer, mas Klopp teve o cuidado de não prometer a camisa a longo prazo. A posição do treinador é pragmática, reconhecendo que, embora o ex-jogador do Barcelona seja o nome de hoje, o cenário para a Eurocopa de 2028 segue completamente em aberto.

O ex-treinador de goleiros da DFB Andreas Kopke manifestou apoio a essa abordagem equilibrada, sugerindo que dar garantias vitalícias seria um erro em um ambiente tão competitivo. Klopp explicou sua escolha de nomear Ter Stegen como número um por enquanto, uma decisão que Kopke considera totalmente lógica diante das circunstâncias atuais. Kopke, que trabalhou com a seleção nacional por quase duas décadas, entende as complexidades de gerir goleiros de elite e acredita que a estratégia de Klopp permite que a equipe mantenha o foco nos objetivos imediatos da Liga das Nações, enquanto observa atentamente a nova geração de talentos que se desenvolve nas principais ligas da Europa.

A ascensão de Jonas Urbig e a conexão com o Bayern

Enquanto Ter Stegen vive seu momento de destaque, o barulho em torno de Jonas Urbig, do Bayern de Munique, está se tornando impossível de ignorar. O jovem goleiro já recebeu elogios entusiasmados de seu técnico no clube, Vincent Kompany, que fez uma previsão ousada sobre o futuro internacional do jogador. Kompany foi categórico em sua avaliação ao afirmar: "Se alguém acredita que ele não vai se tornar o número um da Alemanha em algum momento, então... então eu acredito que ele... que ele está cometendo um grande erro. O garoto será o número um um dia." Esse aval vindo da Allianz Arena alimentou a especulação de que Urbig pode seguir o caminho tradicional dos goleiros do Bayern dominando a estrutura da seleção nacional.

Kopke reconhece essa tendência histórica, mas sugere que é preciso certa paciência antes que Urbig possa de fato desbancar os ocupantes experientes da posição. Ele observou que, embora existam "sinais históricos" de que o número um do Bayern naturalmente se torne a primeira escolha da DFB, o cronograma ainda não está definido. O experiente treinador destacou que Ter Stegen pode realisticamente manter seu lugar até o próximo grande torneio se seu desempenho continuar em nível de elite. "Se Marc continuar em grande nível, talvez não haja motivo algum para trocar antes da Euro. Deixar o experiente Ter Stegen jogar a Euro de 2028 e depois entregar o posto a Urbig ou a outro candidato também seria um cenário possível", refletiu Kopke, ponderando o equilíbrio entre experiência e potencial.

Analisando as qualidades à la Neuer do desafiante

O que faz de Urbig uma perspectiva tão fascinante para a seleção alemã é sua semelhança de estilo com o homem que ele é apontado para substituir no futuro. Kopke ficou particularmente impressionado com a forma como o jovem se comporta apesar da falta de minutos semanais consistentes, comparando sua compostura à de Manuel Neuer. Em entrevista ao Suddeutsche Zeitung, Kopke detalhou as características específicas que diferenciam Urbig: "Duas coisas se destacam. O seu jogo como goleiro certamente vai na direção de Manuel Neuer, seu estilo ofensivo ou a maneira como distribui as bolas com o pé. Mas, acima de tudo, me impressiona o fato de ele mostrar com consistência seu alto nível, embora só jogue a cada poucas semanas."

Essa capacidade de atuar "frio" é um dom raro que Kopke anteriormente só via nos melhores goleiros. Ele desenvolveu esse ponto sobre a força mental específica ao observar: "Isso é uma verdadeira arte, especialmente para um goleiro tão jovem, que na verdade precisa de ritmo de jogo para evoluir. Quando Manu precisou parar, isso não foi um problema tão grande; eu sabia que ele não precisava de muito, seu jogo era sólido e voltava imediatamente. Mas o fato de Urbig sempre aparecer depois de todas essas pausas como se elas nunca tivessem acontecido, eu considero notável. Eu confio que ele terá um grande futuro." Para um goleiro de seleção, que muitas vezes passa semanas entre uma Data Fifa e outra, essa característica específica é possivelmente o ativo mais valioso que um jogador pode ter.

Uma disputa lotada pelas luvas da DFB

Apesar da empolgação em torno de Urbig, ele não é o único pressionando Ter Stegen. A concorrência pelo gol da Alemanha talvez seja tão acirrada quanto nunca, com vários nomes estabelecidos e estrelas em ascensão brigando por reconhecimento. Kopke apontou que a ida de Alex Nubel para o Besiktas revitalizou sua carreira, observando: "Com Alex Nubel, todos em Istambul estão felizes no momento. Para ele, a consistência é a questão. Se ele incorporar isso, ainda é um candidato para mim. E com Jonas Urbig, certamente vai depender de ele jogar 15 partidas por temporada ou 25." A disputa já não é mais uma corrida entre dois, mas uma avaliação em várias camadas para a era pós-Neuer.

A situação também evidencia o azar de uma geração anterior de goleiros que se viu bloqueada pela grandeza de Neuer. Kopke refletiu sobre as carreiras de Bernd Leno e Kevin Trapp, descrevendo-os como "super goleiros" que simplesmente "nasceram na era errada". Com Neuer agora fora de cena, a porta enfim se abriu, mas a janela de oportunidade para desafiantes mais velhos, como Ter Stegen, pode ser menor do que eles esperavam se Urbig mantiver sua rápida ascensão. "Nós vimos o que pode acontecer em dois anos. Ninguém poderá dar a Marc uma garantia para o gol na Euro, acho que a solução de Jurgen Klopp é muito sensata", concluiu Kopke, reforçando a ideia de que a camisa da DFB precisa ser conquistada a cada rodada.