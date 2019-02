O novo Lille - Como o plantel mais jovem da Ligue 1 se prepara para a Champions League

A equipe de Christophe Galtier está em alta na Ligue 1 com sua jovem linha ofensiva

Quando Christophe Galtier assumiu o Lille, três dias antes do Natal de 2017, o time estava em crise, caindo na tabela e proibido de contratar jogadores na janela de transferências seguinte devido a temores sobre suas finanças.



Apenas um ano depois, o mesmo clube está em segundo lugar no topo da França e conquistando um lugar na classificação da Champions League na próxima temporada. Apenas o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, marcou mais gols que o de Galtier e apenas o time do Parque dos Príncipes sofreu menos gols.



O segredo para uma reviravolta tão notável é simples: Galtier colocou sua fé em uma linha ofensiva jovem que reergueu o Le Championnat.



O Lille teve o luxo de colocar em campo uma equipe estabelecida nesta temporada, com poucas preocupações com lesões ou suspensão, e por isso tem sido fácil de prevê-los. Seu líder tem sido Rafael Leao, apoiado pelo trio de Nicolas Pepe, Jonathan Ikone e Jonathan Bamba. No meio-campo, Xeka e Thiago Mendes são os jogadores que orquestram as jogadas.



Obter o melhor de Pepe tem sido vital para o sucesso da equipe. Antes de Galtier chegar na temporada passada, o ex-atacante do Angers estava sendo usado pelo centro, uma posição na qual ele nunca pareceu confortável.

Agora autorizado a jogar em seu papel mais comum na ponta, ele tem desfrutado de uma campanha reveladora, marcando 16 gols e dando oito assistências e se tornando um dos jogadores mais comentados no futebol europeu. Apenas Kylian Mbappe e Edinson Cavani têm mais gols na Ligue 1 nesta temporada do que Pepe.



Uma série de equipes de alto nível estão acompanhando de perto o atacante. Barcelona, ​​Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique são alguns dos times que estão estreitamente ligados ao jovem de 23 anos.



Até Galtier já está sendo pessimista sobre manter seu melhor jogador no time em meio a tanto interesse: "Como você pode manter um jogador quando ele é procurado pelos grandes clubes?"



O sucesso do Lille nesta temporada, por sua vez, deveu-se ao seu sucesso no último mercado de transferências de verão, no qual assinaram com os agentes de Bamba e Leao, ambos jogadores promissores que estavam sem contrato por diferentes razões.



Bamba foi um dos jovens mais talentosos de Saint-Etienne nos últimos anos, mas depois de um desentendimento com o clube, ele deixou que seu contrato vencesse sem renovar. Galtier, treinador de longa data de Loire, viu a sua estreia e apostou em um jogador que se instalou rapidamente no time, marcando nove gols impressionantes.



Enquanto isso, o talentoso Leao, que foi rotulado como o "Mbappe português", estava mais difícil de contratar, já que vários clubes estavam lutando por sua assinatura. O LOSC venceu a corrida pelo atacante, que teve um começo lento, mas explodiu desde dezembro, marcando seis gols e criando mais um.



Crucialmente, ele trouxe uma dimensão adicional ao jogo do Lille, que tinha tendência a depender mais do ritmo de Pepe e Bamba. As equipes começaram a absorver a pressão, ainda mais com a presença de um jovem matador liderando a equipe.



Outro craque da vez é o ex-PSG Jonathan Ikone, de 20 anos, que veio de Bondy, contratado no verão de 2018.



Já foi muitas vezes considerado uma presença frustrante pois suas habilidades técnicas óbvias não se traduziram no estilo decisivo esperado de um camisa 10.

Ele é outro notável que cresceu nesta temporada, tendo se beneficiado da presença de Leao para trabalhar juntos no ataque. Cinco assistências e dois gols representaram uma grande melhoria em ambas as categorias - e há a sensação de que há mais por vir.



Tendo em conta que os quatro atacantes têm uma idade média de 20,75, os meio-campistas Xeka (24) e Thiago Mendes (26) parecem positivamente mais velhos na comparação.



A dupla, no entanto, sustentou o sucesso ofensivo do Lille, oferecendo um equilíbrio encantador no meio-campo, onde ambos são capazes não somente de ganhar a bola, mas também de usá-la de forma inteligente.

De fato, o Lille possui o plantel mais jovem da Ligue 1, com uma idade média de apenas 23,8 anos, mas, pelo futebol que produziu esta temporada, não há sinais de imaturidade.



Galtier alcançou um equilíbrio maravilhoso em toda a sua equipe, que continua a evoluir a cada semana em uma tendência ascendente e certamente continuará a fazê-lo até o próximo verão, quando terá que se defender de uma série de interesses em sua equipe recheada de estrelas jovens.