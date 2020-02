O novo lançamento da Gatorade: “Goat Camp”, onde os atletas se tornam os melhores

Messi, Serena Williams, Usain Bolt e Michael Jordan protagonizam campanha internacional e dão as boas-vindas às estrelas da próxima geração

Messi, Serena Williams, Usain Bolt e Michael Jordan têm algo a dizer. Sim, quatro dos atletas mais icônicos do mundo ajudam a Gatorade, a bebida esportiva número um do mundo*, em uma campanha internacional. O objetivo? Manter o compromisso da marca em apoiar e energizar a próxima geração de atletas, nossos futuros GOAT.

Ninguém melhor do que eles sabe o que é necessário para se transformar em um GOAT – o melhor de todos os tempos (Greatest Of All Time, em inglês) – e Gatorade é o grande motor para isso.

O primeiro lançamento é um comercial cheio de ação chamado “GOAT CAMP”, protagonizado por Leo Messi, seis vezes ganhador da Bola de Ouro; Serena Williams, 23 vezes campeã de torneios Grand Slam de tênis; Usain Bolt, dono do recorde mundial como velocista; e Michael Jordan, seis vezes campeão e integrante do Hall da Fama da NBA. Quatro titãs do esporte unidos pela primeira vez em um lançamento internacional da Gatorade.

As promessas especialmente selecionadas receberão um ingresso dourado que dá acesso ao campo de treinamento. Uma vez no “GOAT CAMP”, os atletas do futuro terão a chance de aprender com os melhores dos melhores.

No campus em forma de raio da Gatorade, os participantes são recebidos com um aperitivo do que virá: uma das lendárias enterradas de Jordan e um poderoso saque de Serena Williams que atravessa uma parede de concreto.

Na “Estação Messi”, o capitão do desafia as leis da física ao enfrentar uma equipe de pernas biônicas, movendo-se sem parar para demonstrar mais uma vez que é o GOAT indiscutível do futebol. Em seguida, os participantes entram na “Estação de Velocidade”, onde Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, autografa a camisa de cada atleta em um piscar de olhos.

“Trabalhar no novo comercial da Gatorade foi incrível. Adorei a ideia de um “GOAT CAMP”, um lugar onde os atletas podem trabalhar para realizar o sonho de serem os melhores. Gatorade faz parte da minha rotina diária de treinamento e espero que a campanha ajude a inspirar a geração mais jovem a treinar, se energizar e ter um desempenho melhor do que nunca”, comentou Messi.

Também faz parte da campanha a colombiana Gisela Robledo Gil, estrela em ascensão que acabou de conquistar o Torneio Mundial de Futebol 5v5 da Gatorade de 2019, um campeonato anual com times de cinco jogadores entre 14 e 16 anos de todo o mundo.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Soft Drinks – edição de 2019: % de participação da marca, volume fora da negociação e termos de valor comercial, dados de 2018.