O espanhol Pedro Porro, lateral do Tottenham, teve papel fundamental na contratação do português Matheus Fernandes, que chegou vindo do West Ham durante o atual verão.

O Tottenham havia oficializado a contratação de Fernandes por 85 milhões de libras esterlinas, após uma disputa com o Manchester United, para reforçar o meio-campo do clube londrino a partir da próxima temporada.

Em entrevista ao jornal "The Athletic", da qual o jornal "Mundo Deportivo" reproduziu trechos, o meio-campista português explicou que Porro conversou com seu técnico, Roberto De Zerbi, para recomendar a conclusão do negócio.

Matheus Fernandes, que jogou ao lado de Porro no Sporting de Lisboa, disse: "Ele me ligou um dia e disse: vamos lá, Matheus, você tem que jogar com a gente, nós te queremos".

E acrescentou que o lateral espanhol lhe confessou: "Fui eu quem pediu ao treinador para te contratar".

Além da recomendação de Pedro Porro, o novo jogador do Tottenham afirmou que a insistência de De Zerbi foi decisiva e disse: "A forma como ele conversou comigo e com a minha família foi muito importante para mim. Ele me ligava diariamente. Disse-me que seria como um segundo pai para mim na Inglaterra. Estou muito feliz de trabalhar com ele".



