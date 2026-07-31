O novo atacante do Real Madrid revela surpresa sobre seu primeiro dia

O jovem atacante Carlos Espí expressou sua imensa alegria após realizar seu primeiro treino com o clube espanhol Real Madrid.

O Real Madrid contratou Espí, que chegou vindo do Levante, com um contrato que se estende por cinco temporadas, tornando-se assim o quinto reforço do time merengue na atual janela de transferências, o que reflete o desejo do clube de construir o futuro do seu ataque, já que o jogador representa o modelo de atacante tradicional que sabe jogar dentro da área, características que se tornaram raras no futebol moderno.

Espí disse em declarações concedidas ao canal oficial do clube: "Tudo aconteceu muito rápido, é um sentimento único e indescritível. Estou extremamente feliz com o que aconteceu e vou dar tudo de mim".

Sobre suas primeiras impressões dentro do clube, Espí afirmou: "Foi incrível e eu não esperava, pois todos aqui são muito gentis e me receberam de forma maravilhosa. Estou muito feliz com o primeiro dia, eles se preocupam com todos os pequenos detalhes, e as instalações aqui são realmente impressionantes".

E acrescentou: "Trabalhar com todos os jogadores do Real Madrid e com a comissão técnica é algo único, e eles nos dão muito apoio, o que é maravilhoso".

Sobre suas características como jogador e o que ele pode oferecer, o jovem atacante declarou: "Em cada oportunidade que me for dada, darei o meu melhor. Sou um atacante de área e gosto de estar dentro da área para estar preparado para qualquer chance. E o mais importante, darei tudo de mim pelo Real Madrid para retribuir a confiança que o treinador depositou em mim".