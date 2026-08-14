O Al-Hilal apresentou um espetáculo futebolístico e tanto em seus primeiros 45 minutos na nova temporada da Roshn League, com uma performance que muitos não viram durante toda a temporada passada sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi.

O Al-Hilal encerrou o primeiro tempo vencendo o Al-Faisaly por 3 a 0, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, na primeira rodada da Roshn League.

O "Zaeem" marcou seus três gols em apenas 9 minutos, com dois pênaltis convertidos pelo atacante francês Karim Benzema e pelo meio-campista português Rúben Neves, e, entre eles, um chute de dentro da área do ponta brasileiro Malcom.

Durante o primeiro tempo, o "Zaeem" teve 53% de posse de bola, mas foi extremamente eficiente, com seus jogadores finalizando 8 vezes na direção do gol do Al-Faisaly, contra apenas duas finalizações do Al-Faisaly, segundo a rede "SofaScore".

Entre essas finalizações, o Al-Hilal criou 4 chances claras diante do gol do Al-Faisaly, das quais converteu 3, com um índice de gols esperados de 2,16, além de conseguir 5 escanteios.

Vale lembrar que o "Zaeem" sofreu na temporada passada com o baixo rendimento ofensivo em diversas partidas, além do desperdício de chances fáceis, algo que evitou durante o seu primeiro jogo na nova temporada.