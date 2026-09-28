O nome dele foi associado à polêmica do contrato duplo: Mancini quebra o silêncio sobre a condenação do Manchester City

Roberto Mancini, técnico da Itália, quebrou o silêncio sobre as enormes violações do Manchester City às regras financeiras da Premier League.
Foi revelado na sexta-feira que o Manchester City foi condenado por todas as supostas infrações, num total de 115, exceto uma.
Entre as violações do clube está a não divulgação correta do salário do ex-treinador Mancini entre os anos de 2009-10 e 2012-13.
Os e-mails vazados que levaram à investigação do clube alegaram que o Manchester City pagava dois salários ao técnico italiano: 1,45 milhão de libras esterlinas anuais para dirigir a equipe do City e mais 1,75 milhão de libras esterlinas anuais por quatro dias de trabalho de consultoria para o Al-Jazira.
E o Al-Jazira, é claro, também faz parte do portfólio do dono do Manchester City, o xeque Mansour bin Zayed.
Apesar da ameaça de sanções severas contra seu antigo clube, Mancini, o técnico italiano, não está preocupado.
Mancini disse, segundo o jornal "The Sun": "Não acho que o Manchester City tenha sido condenado, pelo contrário. Não é um problema que me preocupe, mas também não é nada novo".
E continuou: "O Manchester City não é culpado, e o contrato duplo não é problema meu, e sim deles, caso haja algum problema".
O Manchester City insiste em sua inocência desde que a Premier League lhe apresentou as acusações em fevereiro de 2023.
Espera-se que recorram de quaisquer sanções, que se prevê serem duras, aplicadas contra eles.