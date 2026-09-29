Em uma confissão surpreendente que revela os bastidores da guerra por contratações na janela de transferências de verão, o presidente do Fenerbahçe soltou uma bomba de peso sobre a contratação do atacante inglês Ollie Watkins, afirmando que o clube turco esteve muito perto de tirar o jogador antes de o Al-Hilal intervir e resolver a situação a seu favor nos momentos finais.

O presidente do clube turco revelou, em declarações à imprensa que causaram grande repercussão, transmitidas pelo jornal "Al-Yaum", da Arábia Saudita, que o Fenerbahçe entrou em negociações maratonianas com Watkins que se estenderam por um mês inteiro.

E afirmou: "Negociamos com Watkins durante um mês e enviamos nossos representantes à Inglaterra, mas o Aston Villa não quis vendê-lo no início, e o próprio jogador rejeitou a ideia de vir para a Turquia, e no fim da janela ele se transferiu para o Campeonato Saudita".

Por que escolheu o Al-Hilal?

O presidente do Fenerbahçe esclareceu que a recusa de Watkins não foi tanto por questões financeiras, mas por um projeto esportivo, já que o atacante internacional inglês preferiu se juntar ao ambicioso projeto do Al-Hilal sob o comando do italiano Simone Inzaghi a se transferir para o Campeonato Turco, fazendo o Fenerbahçe perder sua aposta nos metros finais da janela de transferências.

Essa revelação vem explicar a grande atuação que Ollie Watkins vem apresentando com a camisa do Al-Hilal nesta temporada, tendo se juntado ao clube vindo do Aston Villa, da Inglaterra, em uma contratação recorde durante o último verão, transformando-se rapidamente em um dos pilares fundamentais e indispensáveis da escalação de Inzaghi em todas as competições locais e continentais.



