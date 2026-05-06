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Newcastle United FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O Newcastle United está muito interessado em um titular da seleção holandesa avaliado em 60 milhões de euros

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O Newcastle United colocou Bart Verbruggen na lista de possíveis reforços para o verão, segundo o The Telegraph. O goleiro do Brighton & Hove Albion está aberto a uma mudança, embora o jogador da seleção holandesa não seja o único candidato no St. James' Park.

No Newcastle, o técnico Eddie Howe conta nesta temporada com Nick Pope e Aaron Ramsdale, mas nenhum dos dois goleiros deixou uma impressão marcante. Por isso, a diretoria do clube deu prioridade máxima à contratação de um novo goleiro.

“O holandês gostaria de explorar suas opções para uma transferência no verão, e o fato de já ter disputado mais de cem partidas (102, red.) pelo Brighton significa que ele possui ampla experiência”, afirma-se.

“Sua reputação na costa sul cresceu enormemente desde que ele chegou do Anderlecht em 2023, e há motivos de sobra para acreditar que ele seria a contratação ideal para o Newcastle, que quer se despedir de Pope.” Ramsdale, que está emprestado, deve retornar ao Southampton.

O Newcastle vem acompanhando o desempenho de Verbruggen há meses e está convencido, apesar de ele não ter causado uma impressão muito boa no último fim de semana justamente contra o Newcastle. O titular da seleção holandesa foi o responsável pelo primeiro gol sofrido, marcado por William Osula.

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O Newcastle ficou impressionado com o alcance dos passes e a precisão na distribuição de Verbruggen, e vê esses elementos como dois enormes pontos positivos para o jogador de Zwolle, que ainda tem apenas 23 anos e está sob contrato no Amex Stadium até meados de 2028.

A transferência não será fácil. A expectativa é que o Brighton fixe o preço de venda em cerca de 58 milhões de euros. Os outros candidatos, James Trafford, do Manchester City (40 milhões de euros), e Robin Risser, do RC Lens (23 milhões), são mais baratos.

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