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Newcastle 2026-27 away kit launchNewcastle United FC
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Angelica Daujotas

Traduzido por

O Newcastle lança o novo uniforme alternativo da adidas para a temporada 2026-27, inspirado no icônico castelo da cidade

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Newcastle
Newcastle United Women

O Newcastle United revelou seu novo uniforme alternativo da adidas para a temporada 2026-27, com um design na cor azul-marinho inspirado no castelo histórico da cidade e na identidade local.

O mais novo uniforme alternativo dos Magpies mostra que a adidas dá continuidade à sua abordagem de inspiração retrô, combinando uma base em azul-marinho escuro com detalhes tradicionais, incluindo o emblema vintage do Newcastle e o icônico logotipo Trefoil.

A camisa com decote em V apresenta a tonalidade “Night Navy” e traz um estampado que cobre toda a superfície, baseado na iconografia do castelo do clube, em homenagem à rica história de Newcastle e ao marco histórico que deu nome à cidade. As Três Listras brancas da adidas aparecem nos ombros, enquanto um desenho de uma magpie está posicionado na nuca, como uma referência sutil ao famoso apelido do clube.

Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

Dando continuidade ao tema nostálgico, a adidas optou por um emblema vintage do Newcastle United inspirado no escudo usado nas décadas de 1970 e 1980. Shorts azul-marinho e meias combinando completam o uniforme de visitante.

Assim como nas outras camisas de futebol de elite da adidas, a versão autêntica incorpora a tecnologia CLIMACOOL e tecido de secagem rápida, projetado para absorver o suor e ajudar a manter os jogadores frescos e confortáveis em campo.

Newcastle 2026-27 away kit duoNewcastle United FC

Para marcar o lançamento, a adidas e o Newcastle divulgaram um vídeo de campanha focado na geração mais jovem da cidade, celebrando o que o clube significa para os torcedores locais que vivenciaram o sucesso recente com os Magpies. O vídeo apresenta depoimentos reais de torcedores gravados em Newcastle, destacando a conexão entre o clube, a cidade e seus torcedores.

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O uniforme alternativo do Newcastle United 2026-27 já está disponível nas lojas do clube, em revendedores selecionados da adidas e online.


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