O Newcastle lança o novo uniforme alternativo da adidas para a temporada 2026-27, inspirado no icônico castelo da cidade

O mais novo uniforme alternativo dos Magpies mostra que a adidas dá continuidade à sua abordagem de inspiração retrô, combinando uma base em azul-marinho escuro com detalhes tradicionais, incluindo o emblema vintage do Newcastle e o icônico logotipo Trefoil.

A camisa com decote em V apresenta a tonalidade “Night Navy” e traz um estampado que cobre toda a superfície, baseado na iconografia do castelo do clube, em homenagem à rica história de Newcastle e ao marco histórico que deu nome à cidade. As Três Listras brancas da adidas aparecem nos ombros, enquanto um desenho de uma magpie está posicionado na nuca, como uma referência sutil ao famoso apelido do clube.

Newcastle United FC

Dando continuidade ao tema nostálgico, a adidas optou por um emblema vintage do Newcastle United inspirado no escudo usado nas décadas de 1970 e 1980. Shorts azul-marinho e meias combinando completam o uniforme de visitante.

Assim como nas outras camisas de futebol de elite da adidas, a versão autêntica incorpora a tecnologia CLIMACOOL e tecido de secagem rápida, projetado para absorver o suor e ajudar a manter os jogadores frescos e confortáveis em campo.

Newcastle United FC

Para marcar o lançamento, a adidas e o Newcastle divulgaram um vídeo de campanha focado na geração mais jovem da cidade, celebrando o que o clube significa para os torcedores locais que vivenciaram o sucesso recente com os Magpies. O vídeo apresenta depoimentos reais de torcedores gravados em Newcastle, destacando a conexão entre o clube, a cidade e seus torcedores.

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O uniforme alternativo do Newcastle United 2026-27 já está disponível nas lojas do clube, em revendedores selecionados da adidas e online.



