Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, o desejo de um clube italiano de contratar Gavi, astro do Barcelona, na próxima janela de transferências de inverno.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a escassez de participações de Gavi nesta temporada fez com que os holofotes se voltassem para ele, e as reportagens indicam que o Napoli o monitora de perto.

Apontou ainda que há notícias de que já estariam em andamento consultas entre os dois clubes.

Por sua vez, o site italiano "Calciomercato" relatou que há a possibilidade de movimentações durante a próxima janela de transferências de inverno.

Durante o verão, o Manchester United tentou contar com os serviços de Gavi, mas o meio-campista frustrou o interesse logo de início, convicto de permanecer no Barcelona após a última etapa da temporada passada, na qual garantiu seu lugar na Copa do Mundo por meio de oito partidas como titular nos últimos nove jogos do Campeonato Espanhol, depois de se recuperar de uma lesão no joelho.

Mas o Napoli agora tem o jogador na mira. O Partenopei iniciou negociações para reforçar seu meio-campo e dar suporte à equipe, que sofreu com lesões nas últimas semanas.

De acordo com o site "Calciomercato", o Barcelona está disposto a abrir mão dele por 40 milhões de euros.

Gavi perdeu sua condição de intocável, e sua posição na hierarquia da equipe recuou. A chegada de Rodri durante o verão acirrou a concorrência pelas posições de meio-campo, que já contava com Pedri, Bernal, De Jong, Fermín e Dani Olmo.

Gavi disputou apenas 146 minutos em quatro partidas do Campeonato Espanhol e 45 minutos na Liga dos Campeões da Europa, tendo entrado como reserva em três delas

Essa situação abre a porta para a possibilidade de sua saída durante a janela de transferências de inverno, e o Napoli está ansioso para dar o bote sobre ele.