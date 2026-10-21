O diretor esportivo do Lyon, Matthieu Louis-Jean, revelou a verdade sobre a negociação com o francês Karim Benzema, ex-astro do Al-Hilal, para contratá-lo durante o último verão.

Karim Benzema não perdeu a esperança de voltar às suas raízes, pois a ideia de vestir a camisa do Olympique Lyonnais ainda ronda a mente do atacante francês, apesar de ter completado 38 anos e de estar afastado dos gramados, sem clube, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal.

Karim Djaziri, ex-empresário de Benzema, revelou que o retorno ao Lyon representa um desejo antigo do astro francês, afirmando que seu vínculo com a Arábia Saudita impediu que isso se concretizasse no último verão.

Por sua vez, o diretor esportivo do Lyon, Matthieu Louis-Jean, declarou que o retorno de Karim Benzema não era possível de forma alguma, apesar dos rumores que circularam no último verão.

Ele disse, de acordo com o site " tribuna": "Benzema? Esteve perto de acontecer? Não, não esteve perto de acontecer".

E concluiu: "Claro, assim como você, ouvi o que foi dito nas redes sociais. Sei que há uma questão relacionada à rescisão do contrato dele na Arábia Saudita, mas não, foi apenas barulho, mais do que realidade. De qualquer forma, não acho que fosse possível".

O atacante francês, de 38 anos, está livre no mercado agora, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal no fim do último mês de agosto, e seu retorno à Europa é considerado improvável por causa de seu acordo promocional com a liga saudita até 2030.