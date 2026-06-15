O negócio está oficialmente fechado... O pupilo de Mourinho se junta a ele no Real Madrid

Sami Khedira voltou ao Real Madrid 11 anos após sua saída, mas desta vez em uma nova função, como assistente de José Mourinho a partir do próximo mês de julho.

Segundo revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, “o acordo foi fechado oficialmente, com Mourinho a contactar Sami Khedira pessoalmente, e o alemão a aceitar juntar-se a ele”.

O ex-jogador alemão do Real Madrid entre 2010 e 2015 assumirá suas novas funções como assistente técnico a partir de julho próximo, apesar de não ter qualquer experiência como treinador desde que se aposentou em 2017.

Khedira mantém uma forte relação com Mourinho desde a primeira passagem deste pelo Real Madrid (2010-2013), quando o jogador alemão era um de seus pupilos mais próximos, o que explica o desejo do “Special One” de contar com ele, apesar da falta de experiência como técnico.

Khedira não possui qualquer experiência como técnico, tendo dedicado seus esforços, desde que se aposentou em 2017, a desenvolver sua carreira como um renomado analista de televisão na Alemanha, No entanto, Mourinho aposta no seu conhecimento do clube real e na sua relação com os jogadores, num momento em que procura construir uma comissão técnica equilibrada que combine a experiência de treinamento dos seus cinco assistentes de confiança, que o acompanharam em suas passagens anteriores, com o conhecimento interno da cultura do Real Madrid que Khedira representa.

Com isso, fica completa a comissão técnica de Mourinho em seu segundo mandato no Real Madrid, já que Khedira se juntará aos cinco assistentes que acompanharam o técnico português em suas passagens anteriores.