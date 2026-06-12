O negócio está fechado... O Real Madrid leva vantagem sobre o Barcelona na disputa por Bernardo Silva

O Real Madrid levou a melhor sobre seu rival Barcelona na disputa pela contratação do português Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, neste verão.

O contrato de Silva com o City termina em 30 de junho deste ano, e o jogador estava em busca de um novo destino na La Liga, tendo seu nome sido associado ao Atlético de Madrid e ao Barcelona, antes de fechar sua transferência para o Real Madrid.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta no X: “O negócio está fechado... Bernardo Silva vai para o Real Madrid... O acordo foi fechado e o contrato foi aprovado!”.

O especialista em mercado de transferências acrescentou: “O contrato de Silva com o Real Madrid terá duração de dois anos, com opção de prorrogação por mais um ano... O clube iniciou as negociações há 36 horas e conseguiu fechá-las imediatamente”.

E concluiu: “José Mourinho queria contratar Silva e o jogador aceitou a proposta... As negociações avançadas de que falamos ontem entre as duas partes estão agora 100% confirmadas”.

O Real Madrid anunciou oficialmente o retorno de Mourinho ao comando da equipe, enquanto reportagens da imprensa indicam que o clube fechou as contratações de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries.