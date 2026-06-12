Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

O negócio está fechado... O Real Madrid leva vantagem sobre o Barcelona na disputa por Bernardo Silva

Mercado da bola
B. Silva
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Manchester City
J. Mourinho
La Liga
Premier League
Portugal
Espanha
England

Por ordem de Mourinho

O Real Madrid levou a melhor sobre seu rival Barcelona na disputa pela contratação do português Bernardo Silva, meio-campista do Manchester City, neste verão.

O contrato de Silva com o City termina em 30 de junho deste ano, e o jogador estava em busca de um novo destino na La Liga, tendo seu nome sido associado ao Atlético de Madrid e ao Barcelona, antes de fechar sua transferência para o Real Madrid.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta no X: “O negócio está fechado... Bernardo Silva vai para o Real Madrid... O acordo foi fechado e o contrato foi aprovado!”.

O especialista em mercado de transferências acrescentou: “O contrato de Silva com o Real Madrid terá duração de dois anos, com opção de prorrogação por mais um ano... O clube iniciou as negociações há 36 horas e conseguiu fechá-las imediatamente”.

E concluiu: “José Mourinho queria contratar Silva e o jogador aceitou a proposta... As negociações avançadas de que falamos ontem entre as duas partes estão agora 100% confirmadas”.

O Real Madrid anunciou oficialmente o retorno de Mourinho ao comando da equipe, enquanto reportagens da imprensa indicam que o clube fechou as contratações de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries.

Publicidade