O Real Madrid fechou a contratação do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, do Chelsea, segundo informou o jornalista italiano especializado em transferências Fabrizio Romano.

Romano afirmou, através de sua conta oficial na plataforma “X”, que foi alcançado um acordo entre os dois clubes para a transferência do jogador da seleção espanhola para a capital madrilenha, por 50 milhões de euros.

Fabrizio acrescentou: “O negócio está fechado” entre os dois clubes após a aprovação de Cucurella, descrevendo a transação como “mais uma bomba vinda do nada” no mercado de transferências de verão.

Cocorela chegou ao Chelsea vindo do Brighton em janeiro de 2023 por 63 milhões de libras esterlinas e apresentou um bom desempenho com os Blues, apesar das oscilações vividas pela equipe nas últimas temporadas.

Cocorela é considerado um dos melhores laterais da Premier League graças às suas habilidades defensivas e ofensivas, além de sua experiência internacional com a seleção espanhola.

Esta transferência inesperada faz parte do projeto abrangente liderado por José Mourinho após seu retorno ao comando do Real Madrid.

O técnico português busca reformular o time e aprovou pessoalmente a contratação de Cucurella para reforçar a lateral esquerda, apesar da presença de jogadores de destaque como Ferland Mendy, Fran García e Álvaro Carreras.