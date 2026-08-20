O Benfica, de Portugal, fechou acordo com o Bayern de Munique, da Alemanha, para a contratação de um dos jogadores do clube alemão, no âmbito da atual janela de transferências de verão, segundo informações da imprensa.

De acordo com o jornalista alemão da rede "Sky", Florian Plettenberg, foi alcançado um acordo total entre os dois clubes em torno da transferência do meio-campista internacional português João Palhinha.

O valor esperado da negociação, caso se concretizem as bonificações mais realistas, gira em torno de 18 a 19 milhões de euros.

O Benfica recebeu sinal verde para realizar os exames médicos, enquanto Palhinha, por sua vez, aceitou a transferência, depois que o clube português trabalhou na negociação por várias semanas e superou clubes da Premier League inglesa.

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O Bayern havia contratado Palhinha, vindo do Fulham, no verão de 2024, em uma negociação cujo valor ultrapassou os 50 milhões de euros, mas ele não conseguiu garantir uma vaga como titular na formação da equipe, antes de passar a última temporada emprestado ao Tottenham Hotspur.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, havia esclarecido, anteriormente, que o clube desejava vender Palhinha durante a atual janela de transferências.

Palhinha tem 31 anos e retorna ao futebol português pela porta do Benfica, depois de já ter atuado nas fileiras do Sporting de Lisboa, antes de sua transferência para o Fulham em 2022.

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