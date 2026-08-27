O argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, está próximo de se transferir para o Manchester City em uma negociação recorde, segundo informou Eduardo Burgos, jornalista do "AS" espanhol, na noite desta quinta-feira.

Burgos afirmou que a conclusão da transferência de Fernández para o Manchester City é questão de horas, depois que o clube inglês chegou a um acordo com o jogador sobre os termos pessoais.

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A mesma fonte apontou que se trabalha atualmente para finalizar a negociação, que será concluída por um valor recorde, enquanto o clube londrino chegou a um acordo com o treinador Xabi Alonso para deixar Fernández fora da lista da equipe para o confronto com o Luton, que terminou com a vitória do Chelsea (2 a 0) nesta quinta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.

Isso acontece diante da proximidade da saída de Fernández do Chelsea, após 3 temporadas e meia que passou no clube, que o contratou vindo do Benfica de Portugal em janeiro de 2023, depois de seu destaque com a Argentina e do título da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O Chelsea havia definido, anteriormente, o valor do jogador da Argentina em 120 milhões de libras esterlinas, cifra que representou o principal obstáculo para o Manchester City nas negociações.

As especulações sobre o futuro de Fernández circulam desde o fim da temporada passada, quando ele insinuou seu desejo de se transferir para o Real Madrid, que acabou optando por contratar o internacional português Bernardo Silva, do Manchester City.

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