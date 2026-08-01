A defesa do Real Madrid segue sofrendo com a crise de lesões que a perseguiu nas duas últimas temporadas, colocando o técnico português José Mourinho diante de uma situação difícil antes do início da pré-temporada para a nova campanha, depois de se ver sem nenhum zagueiro do time principal disponível para o primeiro amistoso contra a Fiorentina.

Uma crise contínua

A posição de zagueiro passou a representar um dos pontos fracos mais evidentes do Real Madrid nos últimos anos, já que a crise começou a se agravar desde a temporada 2024-2025, quando o time perdeu 3 de seus principais elementos no setor defensivo em um curto período.

O brasileiro Éder Militão foi a primeira vítima, depois de sofrer, em novembro de 2024, uma ruptura do ligamento cruzado anterior com lesão nos meniscos do joelho, antes que David Alaba e Antonio Rüdiger o acompanhassem ao fim da temporada, após sofrerem lesões no menisco do joelho esquerdo com poucos dias de diferença.

Essas lesões provocaram o colapso das opções defensivas do Real Madrid, e o técnico italiano Carlo Ancelotti foi obrigado, na época, a buscar soluções provisórias, recorrendo a Aurélien Tchouaméni na posição de zagueiro em diferentes períodos, além de promover Raúl Asencio do Castilla e dar a oportunidade ao jovem Jacobo Ramón.

Mas a crise não encontrou solução na temporada seguinte, apesar das tentativas do clube de melhorar a situação dentro do departamento médico, depois de contratar, no início de janeiro, Niko Mihić para assumir o cargo de novo supervisor médico, poucos dias antes da saída de Xabi Alonso.

Apesar dessas mudanças, o sofrimento do setor defensivo continuou, com Militão sofrendo uma nova lesão, que consistiu em uma forte ruptura do músculo bíceps femoral, obrigando-o a passar por uma cirurgia, e ele ainda segue em programa de recuperação até o momento.

Alaba também sofreu uma série de recaídas por problemas no músculo da panturrilha, enquanto Rüdiger ficou ausente por um longo período, que chegou a dois meses, devido a dores musculares e problemas no joelho, o que o obrigou a viajar a Londres para se submeter a um tratamento especial sob a supervisão de um especialista.

O zagueiro alemão passou por um programa de reabilitação que incluiu injeções e um trabalho físico preciso sob a supervisão de sua equipe particular, antes de retornar aos gramados, mas sua condição física exige um manejo cuidadoso e que não seja sobrecarregado com um grande número de partidas.

Nem o jovem zagueiro Dean Huijsen, recém-chegado ao Real Madrid, escapou da maldição das lesões, depois que os problemas físicos o impediram de participar de 13 partidas durante sua primeira temporada com a camisa da equipe merengue.

Impasse defensivo antes do início da temporada

Essa crise lança sua sombra sobre o início do novo projeto de Mourinho no Real Madrid, depois que o técnico português descobriu, antes do primeiro teste amistoso contra a Fiorentina, que não dispõe de nenhum zagueiro pronto do time principal.

Huijsen está ausente por causa de alguns incômodos físicos, o que o manteve na capital espanhola, enquanto Raúl Asencio sofreu uma lesão no músculo reto femoral que o afastará por um período entre 4 e 6 semanas, fazendo com que perca toda a pré-temporada.

Ibrahima Konaté também ainda não se juntou ao time, por conta de um período de descanso após sua participação na Copa do Mundo, sendo que seu retorno é esperado para amanhã, domingo, enquanto Rüdiger, que voltou apenas há poucos dias, precisa recuperar sua condição física.

Já Militão continua sua longa jornada de recuperação, em meio a expectativas de que não retorne antes de vários meses.

Mourinho pede uma solução rápida

Diante dessas circunstâncias, Mourinho será obrigado a recorrer à dupla jovem formada por Lamine Fati e Joan Martínez para comandar a defesa, a mesma parceria com a qual o Castilla disputou as competições da temporada passada durante sua luta pelo acesso.

Essa situação concede uma oportunidade de ouro para a dupla jovem provar suas capacidades, mas, ao mesmo tempo, reflete a dimensão da crise que o Real Madrid vive nessa posição e sua necessidade urgente de um reforço defensivo forte.

Segundo o jornal espanhol "Marca", de acordo com a situação atual, Mourinho pediu à diretoria do clube merengue a necessidade de contratar um novo zagueiro, apesar da chegada de Ibrahima Konaté.

O jornal esclareceu que o técnico português considera, desde sua chegada a Madri, que a posição de zagueiro precisa ser reforçada com um jogador de alto nível, especialmente com a continuidade das dúvidas relacionadas à condição física dos elementos atuais.

Mas fechar uma nova contratação exige a saída de um dos jogadores, e é aqui que surge o nome de Raúl Asencio como o principal candidato a deixar o time durante o verão.

O Real Madrid deseja vender Asencio a fim de abrir espaço no elenco e financiar a contratação de um zagueiro de nível mundial, e, embora sua lesão recente possa afetar o momento da operação, ela não altera de forma significativa os planos do clube.

O mês de agosto será decisivo nesse dossiê, já que o futuro da defesa do Real Madrid depende da capacidade do clube de encerrar a crise que permaneceu aberta por mais de dois anos e devolver a estabilidade a um setor que segue sofrendo com lesões recorrentes.