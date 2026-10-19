O clube saudita Al-Nassr entrou em uma nova fase de movimentações de investimento, após terem começado as negociações entre o Fundo de Investimentos Públicos saudita e um consórcio liderado pela norte-americana "RedBird Capital", proprietária do clube italiano AC Milan, para a aquisição de uma fatia de 70% da propriedade do "Al-Alami", em uma possível transação cujo valor pode chegar a cerca de um bilhão de riais sauditas, segundo revelou o jornal saudita "Arriyadiyah"

De acordo com a reportagem, o valor estimado da fatia almejada é de cerca de 267 milhões de dólares, enquanto é possível que o português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe principal de futebol, mantenha uma fatia de até 20% do clube, tornando-se um possível sócio em sua propriedade ao lado do consórcio de investimento. Ainda assim, as negociações permanecem em suas fases iniciais, e os termos finais da transação ainda não foram definidos.

A reportagem revelou que a "RedBird Capital" realizou ao menos duas reuniões com o Fundo de Investimentos Públicos para discutir a aquisição da fatia, mas uma fonte próxima ao fundo descreveu o interesse da empresa norte-americana como ainda em estágio inicial, alertando que as conversas podem não terminar em um acordo definitivo.

Isso significa que o futuro da transação permanece aberto a múltiplas possibilidades, à espera do que resultará das negociações entre as partes envolvidas.

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As movimentações não se limitam à busca por novos investidores, já que o Fundo de Investimentos Públicos trabalha para organizar acordos de patrocínio comercial com empresas de seu portfólio de investimentos, com o objetivo de contribuir para resolver os compromissos financeiros do Al-Nassr, estimados em cerca de 800 milhões de riais sauditas, o equivalente a 213 milhões de dólares.

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Essa movimentação visa melhorar a situação financeira do clube e prepará-lo para entrar em uma nova fase de investimento, em paralelo às negociações em andamento sobre a venda da fatia.

Espera-se que a lista de possíveis investidores inclua a empresa "Al-Wasaail", sediada em Riade e atuante nos setores de mídia, esporte e entretenimento, ao lado da "RedBird Capital".

A possibilidade de Ronaldo possuir uma fatia no Al-Nassr carrega uma importância especial, considerando o status do astro português e sua influência global, além de sua ligação estreita com o clube desde que se juntou a ele.

E se a transação avançar conforme a concepção apresentada, o capitão do "Al-Alami" pode se transformar de um jogador que lidera a equipe dentro de campo em um dos acionistas de sua propriedade, em um desdobramento que abre a porta para uma fase diferente na relação do astro com o clube saudita.



