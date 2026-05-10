O NEC também tropeça, e o FC Twente aproveita: os Tukkers sobem para a terceira posição

A disputa por uma vaga nas competições europeias na VriendenLoterij Eredivisie sofreu uma nova reviravolta no domingo. O FC Twente goleou o Sparta Rotterdam por 4 a 0, enquanto o NEC foi derrotado pelo FC Groningen por 2 a 1. Isso significa que o FC Twente ultrapassou o NEC e agora ocupa a terceira posição.
FC Twente - Sparta Rotterdam 4 a 0
O FC Twente foi superior no primeiro tempo. Os visitantes de Roterdã tiveram poucas oportunidades, e o Tukkers criou as melhores chances para abrir o placar.
Assim, a equipe de John van den Brom acertou a trave duas vezes. Logo no início da partida, Sam Lammers chutou com habilidade de virada, mas viu seu chute bater na trave. Thomas van den Belt passou pela mesma situação pouco depois: seu chute de meia-volta de perto também acertou a trave. Por outro lado, o Sparta mal conseguiu ir além de um chute de Tobias Lauritsen, que saiu por cima do gol.
Após o intervalo, o Twente continuou de onde havia parado: criando chances. Van den Belt esteve perto novamente, mas seu chute — uma bola de escanteio que caiu repentinamente aos seus pés — foi defendido à queima-roupa.
No entanto, ele conseguiu pouco depois. Van den Belt estava na ponta de um ataque bem conduzido e desviou com facilidade um cruzamento preciso de Bart van Rooij: 1 a 0. Pouco tempo depois — os torcedores mal tinham voltado a se sentar —, ele dobrou a vantagem. Em meio à confusão, a bola caiu nos pés do ex-jogador do Feyenoord, que chutou com força e ampliou a vantagem: 2 a 0.
A vinte minutos do fim, o islandês Kristian Hlynsson selou definitivamente o resultado com uma bela cabeçada, mais uma vez após um bom trabalho de Van Rooij: 3 a 0. No fim das contas, a derrota foi ainda mais dolorosa para a equipe de Maurice Steijn. A doze minutos do fim, Daan Rots marcou o quarto gol ao chutar com força uma bola cruzada: 4 a 0.
FC Groningen - NEC 2-1
O NEC começou bem a partida e teve duas grandes chances com Brian Linssen. Aos 12 minutos, Linssen viu um gol espetacular — à la Maicon — ser anulado por impedimento. Pouco depois, ele não conseguiu converter em gol um belo passe de Sandler. Assim, o placar permaneceu 0 a 0 por muito tempo no Euroborg.
Isso mudou pouco antes do intervalo. Tjaronn Chery perdeu a bola de forma desastrada no canto do campo, e a bola acabou chegando a Younes Taha após vários toques. O jogador emprestado pelo Twente cruzou para Marco Rente, que conseguiu tocar levemente na bola e viu-a passar pelo goleiro: 1 a 0.
No segundo tempo, aos 51 minutos, o time da casa saiu bem no contra-ataque, no qual Taha voltou a desempenhar um papel importante. Ele passou a bola para Tygo Land, que chutou a gol. A bola passou por um zagueiro do NEC e cruzou a linha: 2 a 0.
A quinze minutos do fim, o NEC teve uma grande chance com Danilo, mas o brasileiro não conseguiu finalizar. No escanteio seguinte, o gol saiu: Darko Nejasmic cabeceou com força e trouxe a emoção de volta: 2 a 1.
Başar Önal pensou ter reaberto completamente o jogo aos 83 minutos. O ponta apareceu bem na segunda trave e completou um belo cruzamento de Sami Ouaissa. Mas também esse gol foi anulado por impedimento, para grande decepção do NEC. Nos últimos instantes da partida, o atacante do NEC, Youssef El Kachati, também viu seu gol ser anulado.