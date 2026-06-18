O NEC recebe uma oferta astronômica por Kodai Sano: transferência recorde está prestes a acontecer

O TSG Hoffenheim fez uma oferta de cerca de quinze milhões de euros por Kodai Sano. A informação foi divulgada por Mounir Boualin, em nome do SoccerNews. O NEC está analisando a oferta.

Já se sabe há algum tempo que o Hoffenheim está interessado em Sano. Aliás, a concorrência para o clube alemão não é pouca: entre outros, o VfB Stuttgart e o PSV também estão de olho no japonês de 22 anos.

A primeira oferta, no valor de cerca de quinze milhões de euros, vem agora do Hoffenheim. Se o NEC aceitar, isso significará a transferência de saída mais cara da história do clube.

Atualmente, esse recorde ainda pertence a Robin Roefs. O goleiro foi transferido no ano passado para o Sunderland por 10,5 milhões de euros.

No entanto, parece muito provável que o NEC recuse a oferta. Fontes alemãs já haviam informado anteriormente que o clube de Nijmegen exige nada menos que 20 milhões de euros por Sano.

Além do Stuttgart e do PSV, que ainda não apresentaram nenhuma oferta oficial, há outros clubes interessados em Sano. Trata-se, principalmente, de clubes da Premier League não identificados.

O meio-campista japonês joga pelo NEC desde 2023. Desde então, ele disputou 98 partidas oficiais pelo terceiro colocado da última temporada da VriendenLoterij Eredivisie.