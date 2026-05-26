O NEC pretende aproveitar a incerteza no Feyenoord para contratar um grande talento

Ainda não está claro onde os jogadores da seleção juvenil Sam Roovers (18) e Kelvin Neijenhuis (18) vão jogar na próxima temporada. A talentosa dupla, que integrou o time sub-19 do Feyenoord na última temporada, tem contrato prestes a expirar.

O geralmente confiável Feyenoord Youth Watcher já havia informado na semana passada que Jerayson Hoepel (18) deixará o clube. O ponta de Amsterdã decidiu não renovar seu contrato em Roterdã.

Ainda há incertezas em torno de Roovers e Neijenhuis. No entanto, a fonte afirma que o NEC deseja contratar este último.

Neijenhuis, natural da Zélande, é conhecido há anos como um verdadeiro artilheiro na base do Feyenoord. Jan Boskamp já havia demonstrado, no passado, estar muito encantado com esse jovem atacante.

Roovers é um zagueiro central. O FR12 informou em março que o Feyenoord deseja renovar seu contrato, mas depois disso não houve mais notícias.

Outros contratos que estão chegando ao fim

No time principal do Feyenoord, Robin van Persie parece estar se despedindo de Steven Benda, Gernot Trauner e Raheem Sterling. A opção de compra do jogador emprestado Malcolm Jeng provavelmente também não será exercida.

No Feyenoord Sub-21, vários contratos foram rescindidos: Oier Zon, Marley Cruz, Djomar Giersthove, Troy Moses, Aleks Zekovic, Fabiano Rust, Yoram Boerhout e Furkan Ulutas podem procurar um novo clube.

O Feyenoord ainda deve comunicar o que acontecerá com Tim Haksteeg, Björn Otte, Marouane Sebbar e Paulo Rudisill. Senne Vugts e Sem Verdonk retornam, em princípio, ao FC Dordrecht.