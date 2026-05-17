O NEC garante vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões na última rodada

O NEC derrotou com relativa facilidade o fraco Go Ahead Eagles no domingo: 2 a 1. Com isso, o finalista derrotado da Copa da Holanda garantiu uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões ao subir para a terceira posição. O FC Twente, que ocupava o terceiro lugar antes da última rodada, sofreu uma goleada de 5 a 1 fora de casa contra o campeão PSV.

As intenções ofensivas do NEC ficaram claras logo no início no De Goffert, com Sami Ouaissa criando o primeiro perigo aos quatro minutos. O 1 a 0 saiu alguns minutos depois: Noé Lebreton cabeceou para o gol de perto após um escanteio. Com isso, o terceiro lugar ficou virtualmente nas mãos do NEC.

O NEC continuou buscando o ataque após o gol inicial e teve azar quando Bryan Linssen acertou a trave de perto. Houve comemoração em Nijmegen quando o ativo e brilhante Lebreton acertou o canto inferior esquerdo aos 26 minutos, depois de primeiro ter acertado a trave direita. O Go Ahead não teve absolutamente nada a fazer contra o combativo NEC.

A equipe de Deventer esperava um segundo tempo melhor, mas foi o NEC que tomou a iniciativa imediatamente e criou chances. Apesar disso, o placar marcava 2 a 1 aos 55 minutos de jogo. Søren Tengstedt acertou um chute impecável no rebote, para alegria dos torcedores que viajaram com a equipe. Com isso, a tensão voltou a tomar conta dos torcedores do NEC.

O NEC acelerou o ritmo após o gol de empate e viu um chute de Tjaronn Chery, da entrada da área, ser defendido por Jari De Busser. Ainda naquele mesmo minuto, Lebreton esteve perto de marcar um hat-trick, não fosse o fato de o craque do NEC ter acertado a trave. A vitória ainda não estava garantida para o time da casa.

No final da partida, houve descontentamento no NEC, depois que Julian Dirksen cometeu uma falta evidente em Koki Ogawa, que avançava em direção ao gol. O zagueiro do Go Ahead recebeu apenas um cartão amarelo. Melvin Boel teve a sensatez de substituir Dirksen logo em seguida. O placar não sofreu mais alterações, o que mantém vivo o sonho do NEC de disputar a Liga dos Campeões.