O NEC garante o retorno espetacular de Perr Schuurs à Eredivisie: um jogador fez a diferença

O NEC está prestes a reforçar-se com Perr Schuurs, segundo informa Mike Verweij em nome do De Telegraaf. O zagueiro vai assinar um contrato de três temporadas no Goffert.

No início deste sábado, o jornal já havia noticiado o interesse sério do NEC em Schuurs. Agora, o acordo está praticamente fechado: apenas o exame médico pode ainda impedir a transferência espetacular.

Em fevereiro, o Torino anunciou que o contrato de Schuurs na Itália havia sido rescindido após negociações. O zagueiro, que teve muito azar nos últimos anos, está concluindo seu processo de reabilitação na Holanda.

Schuurs disputou sua última partida em 21 de outubro de 2023 (!), quando rompeu o ligamento cruzado durante o confronto contra o Inter. O jogador de Limburgo enfrentou grandes contratempos, passou por uma nova cirurgia, mas seu joelho ainda não se recuperou.

Esse momento está cada vez mais próximo e o NEC quer oferecer uma oportunidade a Schuurs. Sassuolo, Venezia, Genoa e Torino também demonstraram interesse, mas acabaram ficando de fora.

A presença de um bom amigo no elenco do NEC teve um papel importante na transferência, segundo o De Telegraaf.

“A Itália era tentadora, mas a oferta do NEC Nijmegen e a presença do conterrâneo e bom amigo Bryan Linssen conseguiram atrair o holandês para a Eredivisie”, é o que se diz.