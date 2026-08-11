O NEC viveu uma noite maravilhosa na terça-feira ao se classificar, às custas do Olympiakos, para os playoffs da Liga dos Campeões. Trata-se de um sucesso esportivo sem precedentes para o clube de Nijmegen, e o tesoureiro também vai dormir tranquilo nesta noite.

Voetbal International sabe que o NEC poderá adicionar 4,29 milhões de euros graças ao mecanismo de compensação da UEFA. Um enorme alívio financeiro para o clube de Gelderland.

O NEC enfrentará o FK Bodø/Glimt nos playoffs da Liga dos Campeões e, se a equipe norueguesa sensação do ano passado for derrotada na principal competição europeia, receberá uma quantia gigantesca.

Se o NEC alcançar a fase de liga da Liga dos Campeões, receberá um prêmio de participação de 18,62 milhões de euros. Por meio, entre outras coisas, de bilheteria e bônus (2,1 milhões por vitória ou 700 mil por empate), esse valor ainda pode aumentar consideravelmente.

O clube de Nijmegen já estava assegurado na fase de liga da Liga Europa antes do duelo de ida e volta com o Olympiakos. O prêmio de participação nesse torneio é de 4,31 milhões de euros.

Com a vitória sobre o Olympiakos, portanto, o NEC continua garantido de pelo menos 4,31 milhões de euros, além dos 4,29 milhões que ganhou na noite de terça-feira ao vencer o Olympiakos.

No Goffertstadion, porém, já se sonha bastante com a fase de liga da Liga dos Campeões, algo que nunca aconteceu antes. O Bodø, no entanto, promete ser um desafio duro.