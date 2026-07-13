O NEC está em negociações com o jogador que deu muito trabalho à Argentina na Copa do Mundo

O NEC está prestes a contratar Jamiro Monteiro, segundo informa o jornalista Mounir Boualin. O meio-campista de 32 anos pode ser contratado sem custo, já que seu contrato com o PEC Zwolle expirou em 1º de julho.

As negociações sobre o contrato do experiente jogador estão em fase avançada. Ainda não há um acordo definitivo, mas ambas as partes esperam chegar a um consenso em breve.

Monteiro, nascido em Roterdã, defendeu o PEC por duas temporadas. Nesse período, ele disputou 52 partidas, marcando cinco gols e dando cinco assistências.

O meio-campista, muito cobiçado pelo NEC, também jogou, ao longo de sua carreira, pelo SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes e Gaziantepspor.

Monteiro chamou a atenção na Copa do Mundo ao chegar às oitavas de final com Cabo Verde. O meio-campista foi titular contra a Espanha (0 a 0), o Uruguai (2 a 2), a Arábia Saudita (0 a 0) e a Argentina (derrota por 2 a 3). Os argentinos precisaram da prorrogação para chegar às oitavas de final.

Jeffry Fortes elogiou Monteiro no jornal Algemeen Dagblad. “Ele ouviu muitas vezes que era baixo demais. Mas no futebol há muitos jogadores baixos que deram certo. Em termos de estilo de jogo, dá para compará-lo com Kanté. Afinal, ele também é alguém que não depende da altura.”

O NEC já havia reforçado o elenco anteriormente com Perr Schuurs e Kaj Sierhuis. Além disso, o clube de Nijmegen está trabalhando intensamente na contratação de Emre Mor.