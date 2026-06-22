O NEC entra em ação e apresenta Kaj Sierhuis após o fracasso da transferência para o exterior

O NEC confirmou oficialmente a contratação de Kaj Sierhuis. O atacante de 28 anos chega sem custo de transferência vindo do Fortuna Sittard e assinou em Nijmegen um contrato válido até o verão de 2029.

Com a chegada de Sierhuis, o NEC dá mais um passo no mercado de transferências. No início do dia, o clube de Nijmegen já havia anunciado a contratação do zagueiro central Tobias Storm, de 21 anos, que vem do Lyngby BK, da Dinamarca.

O diretor técnico Carlos Aalbers está satisfeito com a mais recente contratação. “Kaj é um atacante versátil que, na última temporada, provou seu valor regularmente no Fortuna. Embora, como jogador sem custo de transferência, ele tivesse várias opções, estamos muito felizes por ele ter nos escolhido. Com nosso estilo de jogo ofensivo, ele vai se destacar bastante conosco.”

A contratação ocorre depois que uma aventura no exterior para Sierhuis fracassou no último momento. Inicialmente, o atacante parecia que iria continuar sua carreira em Chipre, mas essa transferência acabou não se concretizando. Em seguida, as negociações com o NEC foram retomadas.

De acordo com notícias anteriores, havia também interesse de outros clubes. Além do interesse estrangeiro, o FC Twente e o FC Utrecht, entre outros, foram citados como possíveis destinos para o atacante.

Sierhuis teve uma temporada produtiva no Fortuna Sittard. Na última temporada da Eredivisie, ele esteve envolvido em quinze gols. Ele mesmo marcou treze vezes e, além disso, deu duas assistências.

Anteriormente, Sierhuis jogou pelo Ajax, FC Groningen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard e pelo Stade Reims, da França.