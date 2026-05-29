"O NEC demonstra grandes ambições e está de olho em um jogador do PSV"

Couhaib Driouech pode estar prestes a dar um passo surpreendente dentro da Eredivisie neste verão. Segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, o NEC está considerando seriamente tentar contratar o atacante de 24 anos do PSV, que tem tido poucas oportunidades de jogar sob o comando de Peter Bosz.

Driouech não teve uma vaga garantida no time titular do PSV na última temporada, mas provou regularmente seu valor como reserva e, ocasionalmente, como titular. O atacante de ponta se destacou, entre outros, em partidas da Liga dos Campeões contra o Liverpool e o Napoli.

O desempenho de Driouech não passou despercebido. Além do NEC, vários clubes estrangeiros também demonstram interesse pelo atacante holandês-marroquino. Da Inglaterra, o Wolverhampton Wanderers é citado, enquanto o Club Brugge e o Royal Antwerp também acompanham a situação de perto.

Além disso, segundo fontes bem informadas, Driouech também despertou interesse da Espanha. Ainda não houve passos concretos, mas vários clubes estariam acompanhando de perto seu desenvolvimento de vista para a janela de transferências de verão.

Para o NEC, uma eventual contratação de Driouech representa uma operação ambiciosa. O time de Nijmegen se prepara para as eliminatórias da Liga dos Campeões e, graças ao investidor Marcel Boekhoorn, dispõe de recursos financeiros adicionais. No entanto, o clube terá que abrir os bolsos para viabilizar o negócio.

Boekhoorn já havia indicado anteriormente que estava disposto a ir longe para manter o técnico de sucesso Dick Schreuder no clube. A questão agora é até que ponto o NEC está disposto a fazer grandes investimentos no mercado de transferências para reforçar ainda mais o elenco.

Driouech se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo de Schreuder. Com sua velocidade, profundidade e perigo pela lateral, ele possui características que se alinham bem com a visão ofensiva do técnico do NEC.

Driouech tem contrato com o PSV até meados de 2029, clube que o contratou do Excelsior no verão de 2024 por cerca de 3,5 milhões de euros. Seu valor de mercado é estimado atualmente em cerca de 7,5 milhões de euros. Em 61 partidas oficiais pelo PSV, ele marcou 12 gols e deu 10 assistências.