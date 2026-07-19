O NEC chega a um acordo verbal sobre a contratação de um atacante de 20 anos

O NEC e o RB Salzburg chegaram a um acordo verbal em linhas gerais sobre a contratação por empréstimo de Clement Bischoff, segundo Mounir Boualin. Com isso, o clube de Nijmegen volta a reforçar seu elenco.

O dinamarquês passará por exames médicos na próxima semana, segundo o jornalista especializado em transferências. Se não surgirem imprevistos, Bischoff será emprestado pelo Salzburg por uma temporada.

O time de Nijmegen está em busca de reforços urgentes para o ataque, após a saída de Basar Önal para o OSC Lille por doze milhões de euros (sem bônus).

Bischoff é um atacante de 20 anos que chegou do Brøndby IF em 2025. Na época, o Salzburgo o contratou por dois milhões de euros.

Na Bundesliga austríaca, ele disputou apenas 485 minutos em quinze partidas nesta temporada. Nesse período, marcou um gol e deu três assistências.

Anteriormente, o NEC já havia reforçado o ataque nesta janela de transferências com Adam Tahaui, do Vitesse, e Kaj Sierhuis, do Fortuna Sittard. Bischoff se junta a eles agora por empréstimo.

Além disso, o time de Nijmegen parece estar prestes a contratar Dusan Tadic, que está sem contrato. O site Voetbalzone informou na manhã de domingo que a chegada do atacante sérvio está próxima.