Vitesse e NAC Breda somaram um ponto cada neste sábado à tarde no confronto direto pela Keuken Kampioen Divisie. Durante muito tempo, os visitantes de Breda pareciam a caminho da vitória, mas um empate tardio de Naoufal Bannis decretou o 2 a 2. Enquanto isso, o MVV foi atropelado pelo TOP Oss, onde Mauresmo Hinoke marcou um hat-trick (4 a 1).
Vitesse 2 x 2 NAC Breda
O NAC começou muito bem, teve o controle da partida e criou chance atrás de chance. Por isso, foi uma enorme surpresa que, após quinze minutos de jogo, o placar mostrasse 1 a 0. Em um único contra-ataque do Vitesse, foi Naoufal Bannis quem abriu o placar, contra o andamento da partida.
Um golpe para a equipe de Rick Kruys, mas ela se recuperou antes do intervalo. Charles-Andreas Brym girou bem na área e bateu de esquerda para marcar: 1 a 1. Para o atacante, foi o seu quarto gol nas últimas três partidas.
Aos 32 minutos, o NAC assumiu a liderança. Brym voltou a ser importante com um cruzamento rasteiro, que foi completamente mal afastado pelo goleiro do Vitesse, Connor van den Berg. Assim, a bola sobrou nos pés de Kamal Sowah, que só empurrou para o gol vazio: 1 a 2.
Na reta final do primeiro tempo, foi um milagre que tenha permanecido em 1 a 2. Se o NAC não tivesse desperdiçado a chance de ampliar a vantagem, o jogo já estaria decidido antes do intervalo. Primeiro, Boyd Lucassen acertou a trave com um toque de calcanhar e, pouco depois, Mohamed Nassoh falhou no domínio e desperdiçou uma chance enorme.
No segundo tempo, o técnico do Vitesse, Rüdiger Rehm, mexeu na equipe com uma substituição tripla. Isso fez com que o time de Arnhem crescesse um pouco no jogo. Marco Schikora acertou o travessão e, pouco depois, viu sua finalização sair rente à trave. O Vitesse, no entanto, seguiu insistindo e foi recompensado perto do fim: Bannis fez o 2 a 2.
TOP Oss 4 x 1 MVV Maastricht
Os visitantes de Limburg conseguiram quebrar a resistência aos 27 minutos com Toni Vinogradac, que cabeceou para as redes um escanteio cobrado por Robert Klaasen: 0 a 1. O TOP Oss recolocou a casa em ordem ainda antes do intervalo. Hinoke ficou cara a cara com o goleiro do MVV, Hugo Wentges, após um passe em profundidade primoroso de Justin Mathieu e tocou com categoria para marcar: 1 a 1.
Hinoke voltou a conduzir o TOP Oss logo no início do segundo tempo. Mais uma vez, houve um passe em profundidade de Mathieu na jogada. O ponta esquerda partiu para cima do marcador e depois finalizou com convicção para fazer 2 a 1. Dois minutos depois, o hat-trick de Hinoke estava completo. O MVV não conseguiu afastar a bola da própria área, e o jovem internacional da Indonésia marcou de perto: 3 a 1. O golpe final, a quinze minutos do fim, foi de Maurilio de Lannoy, que apareceu livre para fazer o 4 a 1.