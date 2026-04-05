O NAC Breda e o Sparta dividiram os pontos na tarde de domingo. No Rat Verlegh Stadion, após noventa minutos de jogo, o placar continuava em 0 a 0.

Para o NAC, candidato ao rebaixamento, o jogo em casa contra o Sparta era um confronto crucial, mas isso ainda não ficou muito evidente no primeiro tempo. O desempenho de ambas as equipes foi fraco, mas principalmente o time da casa decepcionou nos primeiros 45 minutos.

Os visitantes de Roterdã também não apresentaram um futebol fantástico, mas ainda assim criaram algumas jogadas perigosas na área de Daniel Bielica. Assim, no primeiro tempo, o atacante Tobias Lauritsen e, por duas vezes, Mitchell van Bergen representaram alguma ameaça.

Para os torcedores do NAC, havia pouco para comemorar, sendo que o atacante Amine Salama foi o principal alvo das críticas. Além de alguns vaias, logo se pediu a substituição do atacante. “Queremos ver Reulen”, ecoava no Rat Verlegh Stadion.

Após o intervalo, o Sparta voltou a dar alguns sinais de vida, incluindo uma pequena chance de chute de Van Bergen, mas o jogo não se tornou realmente espetacular. Ainda assim, o goleiro do Sparta, Joël Drommel, teve que se esticar bem aos 65 minutos, quando Mohamed Nassoh atacou o gol do Sparta. Pouco depois, um escanteio do NAC quase entrou sem mais nem menos.

Pouco depois, o atacante do Sparta, Shunsuke Mito, quase aproveitou um erro do NAC no meio-campo, mas o japonês, após um belo drible, complicou muito o ângulo para si mesmo. Assim, o placar permaneceu 0 a 0 em Breda.

Ambas as equipes continuaram cometendo muitos erros no segundo tempo, mas a tensão permaneceu alta. O NAC tentou aumentar a pressão na fase final e forçar uma vitória, mas não conseguiu criar perigo de verdade, com exceção de uma cabeçada razoavelmente perigosa de André Ayew. O Sparta também não conseguiu criar grandes chances.

Com este empate, a equipe de Carl Hoefkens permanece na décima sétima posição, três pontos atrás do Excelsior, que ocupa o décimo sexto lugar. O Sparta está na oitava posição, com 42 pontos, uma posição que dá direito aos play-offs para as competições europeias.