O NAC Breda esteve muito perto de uma virada sensacional, mas Mexx Meerdink salvou o AZ

No último dia da Eredivisie, o AZ não conseguiu vencer o NAC Breda, que já estava rebaixado. Numa tarde marcada principalmente pela despedida do diretor técnico Max Huiberts e, possivelmente, de alguns jogadores importantes, o jogo terminou em 3 a 3 após um final de partida tumultuado.

Não houve muita resistência para o AZ na fase inicial. Uma cobrança rápida de falta de Jordy Clasie passou por Troy Parrott e chegou a Sven Mijnans, que escapou da marcação da defesa do Breda e, sem marcação, marcou o 1 a 0.

Não demorou muito para que o 2 a 0 também aparecesse no placar. Após uma combinação rápida, Mateo Chavez ficou sozinho diante do goleiro Daniel Bielica, que não teve chance contra o chute do lateral-esquerdo mexicano.

Só então o NAC pareceu acordar, pois surgiram oportunidades para a equipe de Carl Hoefkens. Enquanto uma bola de Moussa Soumano foi tirada da linha, Rome-Jayden Owusu-Oduro teve dois bons reflexos nas tentativas de Clint Leemans e Max Balard.

Uma mancha na primeira parte do AZ foi, aliás, a saída de Parrott. O irlandês saiu de campo lesionado após meia hora de jogo e foi substituído por Mexx Meerdink. Talvez tenha sido a última partida de Parrott com a camisa do AZ.

Após o intervalo, o NAC voltou com tudo ao jogo. Enquanto no primeiro tempo as chances ainda eram desperdiçadas, após o intervalo elas se concretizaram. Soumano foi o grande destaque com uma cabeçada certeira e um chute de fora da área: 2 a 2.

Juho Talvitie, aos 89 minutos, fez o 2 a 3 com muito estilo, com um chute que acertou a parte interna da trave, mas não foi o suficiente para garantir a vitória. No último suspiro, Meerdink, assim como na temporada passada contra o NAC, marcou o gol de empate para o AZ: 3 a 3.