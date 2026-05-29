O NAC Breda comunica ao jogador, por meio de uma breve ligação, que ele pode sair; os torcedores estão furiosos

O NAC Breda decidiu não disputar a Keuken Kampioen Divisie com Clint Leemans. Inicialmente, a intenção era renovar seu contrato, que estava chegando ao fim, mas, por meio de uma breve ligação, o clube informou a Leemans que havia decidido não prosseguir com a renovação.

“Como diretoria, dedicamos toda a nossa energia nas últimas semanas à seleção da comissão técnica. Agora, o NAC precisa tomar decisões em relação ao elenco”, inicia o diretor técnico Peter Maas sua declaração no site do clube.

“Depois de avaliarmos a situação de Clint sob todos os ângulos, informamos-lhe imediatamente. Por mais desagradável que seja tanto para o Clint quanto para nós”, afirma Maas.

A decisão repentina é notável, pois ambas as partes tinham a intenção de continuar juntas por mais tempo. Segundo a Voetbal International, Leemans estava até disposto a abrir mão de parte do salário para permanecer no NAC, mas para o clube de Breda isso não é necessário.

Na sexta-feira, o NAC comunicou a notícia por telefone a Leemans. Segundo o jornalista da VI Joost Blaauwhof, foi uma “ligação curta”. “A notícia caiu como um balde de água fria”, conta Blaauwhof.

Os torcedores do NAC também não entendem nada dessa decisão. Leemans era querido por muitos torcedores por sua atitude e capacidade de sempre seguir em frente. “Maas, dá o fora” é, portanto, uma reação comum entre os torcedores nas plataformas online do NAC.

A decisão de deixar Leemans sair é, de qualquer forma, notável, considerando que o NAC fez de tudo no inverno para mantê-lo no time. Um clube polonês não identificado queria pagar uma quantia significativa pela transferência de Leemans, mas o NAC se opôs firmemente à sua saída. Agora, Leemans acaba saindo mesmo assim, sem custo de transferência.