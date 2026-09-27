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Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport
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O Mundo Deportivo se rende ao jovem talento de 17 anos do Zamalek

Barcelona
Zamalek SC
Espanha
Egito

Brilho diante do Barcelona

Um relatório espanhol elogiou o jovem jogador em ascensão do Zamalek, que brilhou diante do Barcelona, no Campeonato Mundial de Clubes de handebol, disputado no Cairo.

O Barcelona conquistou uma vitória importante sobre o Zamalek pelo placar de 39 a 29, classificando-se para a final do Mundial de Clubes disputado no Egito, onde disputará o título na próxima quinta-feira contra o Füchse Berlin ou o Veszprém, que se enfrentam hoje pela vaga na segunda chave.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, para além da vitória, a partida contra o Zamalek revelou uma nova estrela em formação: o lateral-direito Youssef Ahmed, que aos 17 anos jogou contra o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa com a ousadia e a precisão típicas de um grande jogador. Ele foi o artilheiro de sua equipe, com oito gols em 10 finalizações, e tomou decisões muito interessantes para alguém de tão pouca idade.



Com seus 1,87 metro de altura, Ahmed foi, sem sombra de dúvida, o jogador mais perigoso do Zamalek. E, apesar das diferenças entre eles, sua estrutura física, seus movimentos, seu comportamento e sua determinação lembram fortemente Marcos Fis, o jovem talento espanhol de 19 anos que o Barcelona contratou para substituir Dika Mem, que se juntará ao Füchse Berlin em 2027.

 Além de sua agilidade e velocidade, Ahmed apresentou um desempenho defensivo notável, uma característica extremamente valiosa em um jogador ofensivo como ele.

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