O Mundial de Clubes desfere o golpe de misericórdia em Infantino

Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), e Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus, realizarão uma reunião aguardada na cidade de Salzburgo em meio ao aumento da tensão entre suas organizações e a Federação Internacional de Futebol (FIFA), mais especificamente contra o seu presidente, Gianni Infantino.

Segundo a rede "talkSPORT", o principal motivo dessa tensão remonta à possibilidade de os clubes europeus se retirarem do Mundial de Clubes de 2029, após a decisão tomada pela UEFA a respeito das seleções nacionais no que diz respeito à Copa do Mundo.

No mesmo sentido, o jornal espanhol "As" afirmou que, até o momento, não existe qualquer acordo entre a Associação de Clubes Europeus e a Federação Internacional para a realização do Mundial de Clubes de 2029, o que torna impreciso, no momento atual, falar em boicote ao torneio.

O jornal apontou que o certo é que a Associação de Clubes Europeus, que representa 850 clubes entre os mais importantes do futebol europeu, demonstrou, dias atrás, total unanimidade em apoio à posição geral da UEFA contrária à FIFA.

O mesmo jornal também apurou que diversos clubes vêm realizando consultas intensas com a Associação por conta de a FIFA ainda não ter efetuado os pagamentos diretos referentes à edição de 2025 do Mundial de Clubes.

O cenário do futebol mundial segue em estado de turbulência, dentro de uma guerra aberta, após o passo mal calculado dado por Gianni Infantino ao vender 20% dos direitos comerciais da Copa do Mundo e de outros torneios da FIFA a fundos de investimento ligados a Donald Trump.

A Europa, liderada pela UEFA, despontou como a principal opositora a essa medida e, em cooperação com a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol, conseguiu ao final forçar Infantino a recuar.

Atualmente, a UEFA busca garantir que esse deslize custe ao presidente da FIFA, Infantino, junto de seus erros anteriores, a derrota em sua reeleição, marcada para o dia 18 de março na cidade de Rabat.

Movimentos para retirar votos dele já começaram, com cinco federações-membro — Romênia, Finlândia, País de Gales, Sérvia e Inglaterra — confirmando que não votarão nele, enquanto outras federações já haviam anunciado isso antes, como a Alemanha, ao mesmo tempo em que passou a ser certo que países como a Noruega se posicionarão contra o atual presidente.

A perda do apoio dos clubes europeus, somada à das seleções nacionais, representa mais um duro golpe para Infantino, o que torna a aguardada reunião entre os principais dirigentes da UEFA e da Associação de Clubes Europeus algo extremamente decisivo.