O anúncio oficial da transferência do brasileiro Bruno Guimarães para o Arsenal foi adiado, apesar de o clube londrino ter chegado a um acordo com o Newcastle United pelo negócio no valor de 75 milhões de libras esterlinas, por causa de procedimentos administrativos relacionados à documentação oficial.

De acordo com o jornal espanhol "AS", o motivo do atraso na conclusão do negócio se deve a problemas burocráticos, relacionados à finalização dos trâmites documentais, apesar de o jogador já ter começado os treinos com a equipe do técnico Mikel Arteta, à espera da conclusão dos aspectos administrativos, do anúncio oficial da transferência e de sua apresentação como novo reforço do Arsenal.

O campeão da Premier League havia chegado, na quarta-feira, a um acordo definitivo com o Newcastle United para contratar Guimarães por 75 milhões de libras esterlinas, com o valor a ser pago integralmente ao longo de 24 meses, sem quaisquer bônus ou variáveis adicionais.

Mas o jornal revelou que houve um impasse na conclusão da transferência, na noite de sexta-feira, por causa dos procedimentos administrativos relativos ao negócio, enquanto o Arsenal espera resolver esses detalhes em pouco tempo, como preparação para o anúncio oficial.

O relatório apontou que Guimarães realizou sua primeira sessão de treino na pré-temporada para a nova temporada com o grupo de Mikel Arteta, mais cedo na sexta-feira.

O jogador havia chegado ao centro de pré-temporada do Newcastle United na Espanha para pedir autorização para deixar o clube ao novo técnico Matías Jaissle e, após receber o sinal verde, viajou para Londres para realizar os exames médicos como preparação para sua integração ao Arsenal.

O Arsenal havia apresentado, inicialmente, uma proposta no valor de 75 milhões de libras esterlinas, mas ela foi rejeitada por conter, na estrutura do negócio, bônus e variáveis, antes de o clube londrino concordar em pagar o valor integral, o que levou o Newcastle a aceitar vender seu influente capitão.

O Olympique Lyonnais receberá um valor entre 7 e 8 milhões de libras esterlinas, de acordo com a cláusula de revenda que o clube francês incluiu na transferência de Guimarães para o Newcastle em janeiro de 2022, por 40 milhões de libras esterlinas.

Ao longo de quatro temporadas e meia com a camisa do Newcastle United, o meio-campista disputou 195 partidas, nas quais marcou 31 gols e deu 32 assistências.

Guimarães foi um dos elementos fundamentais da equipe que encerrou a espera de 70 anos do Newcastle United por títulos, depois de tê-lo conduzido à conquista da Copa da Liga Inglesa na última temporada.

A saída de Guimarães acrescenta um novo capítulo a uma janela de transferências turbulenta para o Newcastle United, depois de o clube também ter vendido Anthony Gordon e Sandro Tonali, além da saída do técnico Eddie Howe.

Além disso, negócios para reforçar a equipe emperraram, depois que tanto Johan Manzambi quanto Victor Muñoz preferiram se transferir para o Aston Villa e o Liverpool, respectivamente.