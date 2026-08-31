O motivo do atraso na chegada de Riyad Mahrez ao Al-Shabab da Arábia Saudita

Apesar das notícias que confirmaram, nos últimos dias, a aproximação do argelino Riyad Mahrez, ex-ponta do Al-Ahli, de uma transferência para o Al-Shabab, o negócio ainda não foi oficialmente fechado, depois que surgiu uma nova reviravolta que se coloca diante do anúncio da chegada do jogador às fileiras dos "Leões".

Reportagens da imprensa haviam indicado que o Al-Shabab e Mahrez chegaram a um acordo sobre todos os detalhes do novo contrato, após o fim da passagem do astro argelino pelo Al-Ahli, tornando sua transferência para a equipe extremamente próxima, antes que o anúncio oficial fosse adiado por causa de acontecimentos ligados à lista de estrangeiros do clube.

Leia também: Bilhões e fair play financeiro — o choque de Benzema e o ataque de ouro complicam o Al-Hilal!

De acordo com o que foi mencionado pelo programa "Nadina", o obstáculo atual à transferência de Mahrez para o Al-Shabab consiste na não saída do belga Yannick Carrasco das fileiras da equipe, diante da existência de movimentações e acordos entre o Al-Shabab e o Al-Ittihad a respeito da transferência do jogador belga para o "Decano".

As duas partes trabalham para concluir os detalhes do negócio da transferência de Carrasco para o Al-Ittihad, por ser este o passo que abrirá o caminho para o Al-Shabab finalizar a contratação de Mahrez e registrá-lo oficialmente em sua lista para a nova temporada.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Portanto, o futuro de Mahrez com o Al-Shabab passou a estar diretamente ligado ao destino de Carrasco, apesar de o acordo entre o jogador argelino e o clube parecer concluído, sem que exista mais qualquer impasse relacionado às condições pessoais ou aos detalhes do contrato entre as duas partes.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que o Al-Shabab busca um reforço ofensivo forte que lhe dê mais soluções, enquanto Mahrez representa um negócio de peso, considerando sua grande experiência e sua capacidade de fazer a diferença, o que faz o clube ter pressa em concluir sua transferência o mais rápido possível.

Espera-se que o quadro fique claro nas próximas horas com o avanço das negociações entre o Al-Shabab e o Al-Ittihad a respeito de Carrasco, já que o sucesso do negócio da transferência do jogador belga para o "Decano" removerá o último obstáculo diante de Mahrez.

Assim, a equação da transferência de Mahrez para o Al-Shabab tornou-se clara: primeiro a saída de Carrasco, depois o anúncio da chegada do astro argelino, à espera do que resultará das negociações entre os dois clubes durante o período restante da janela de transferências.