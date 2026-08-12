O momento aguardado pelo sonho do Barcelona: Álvarez e Simeone frente a frente

Depois de esgotar a paciência do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, chega nesta quarta-feira o momento tão aguardado: ele finalmente poderá conversar cara a cara com seu treinador, Diego Simeone, para pedir a saída do Atléti a fim de se juntar ao Barcelona na atual janela de transferências do verão europeu.

Os dois devem se reunir às nove horas da manhã no centro de treinamento do Atlético de Madrid para o início da sessão de treinos, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo".

Álvarez voltou ao Atlético de Madrid na última segunda-feira, decidido a conversar com Simeone e pedir a saída do Atlético de Madrid, mas o treinador não estava presente.

Simeone, após retornar da turnê pela Ásia, havia viajado a Ibiza para passar dois dias de descanso, o que causou estranheza ao atacante argentino, que desejava aproveitar esse tempo para discutir pessoalmente sua situação.

Mas esse não foi o único obstáculo, já que também estava ausente Miguel Ángel Gil Marín, outra pessoa que Julián considera peça-chave para o seu futuro, pois o CEO do Atlético estava de férias, o que deixou o jogador sem as duas pessoas com quem esperava conversar para tentar encontrar uma solução por meio do diálogo.

Julián concluiu ontem, terça-feira, duas sessões de treinamento e, à tarde, encontrou-se com o diretor esportivo Mateu Alemany, que estava presente na sessão de treinos e se encontra no centro de treinamento de Cerro del Espino há dias.

O agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, também permaneceu ao seu lado, na esperança de chegar a uma solução após desempenhar um papel central junto ao jogador, sendo responsável por transportá-lo de ida e volta ao centro de treinamento.

Álvarez sente, segundo o jornal catalão, um profundo descontentamento e, como o Mundo Deportivo já havia noticiado, sua mensagem estava clara desde segunda-feira: ele deixou claro que mantém sua decisão, que quer sair, que não se deve contar com ele e que está disposto a adotar medidas mais duras se for necessário. Ele tentou resolver o conflito por meio do diálogo durante algum tempo, mas suas tentativas fracassaram.

A ausência de Simeone na segunda-feira não foi nada bem-vinda para Álvarez, já que o atacante acredita que o treinador tinha conhecimento prévio de seu desejo de conversar com ele e entende que, em um momento tão delicado, ele deveria ter tratado a situação pessoalmente. Por isso, a decisão de Simeone de ir a Ibiza só agravou o descontentamento do jogador, que já vinha sofrendo com a pressão.

Assim, o jogador argentino pretende fazê-lo após a sessão da manhã: conversar com Simeone e informá-lo de que continua firme em seu desejo de deixar o Atlético de Madrid e que seu objetivo segue sendo o Barcelona. De acordo com fontes próximas a ele ouvidas pelo jornal "Mundo Deportivo", o jogador recebeu do clube, desde fevereiro passado, a promessa de facilitar sua transferência neste verão europeu.

Tudo depende desse encontro direto com Simeone; a reunião que Julián buscava na última segunda-feira será finalmente realizada nesta quarta-feira, mas chega em um momento completamente diferente: o atacante não se contenta mais em explicar sua posição, e sim se sente descontente, acredita que o diálogo chegou a um beco sem saída e advertiu sobre sua disposição de adotar novos passos para chegar a uma solução.