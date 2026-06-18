O mistério do desaparecimento... A ausência da estátua de “Lumumba” gera polêmica na Copa do Mundo

O famoso torcedor congolês Michel Nkoka, conhecido como “Lumumba”, não pôde assistir à partida da seleção de seu país contra a Portugal, na noite de quarta-feira.

A seleção da República Democrática do Congo conseguiu conquistar um ponto valioso ao empatar em 1 a 1 com a Portugal, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026.

Lumumba ganhou grande notoriedade durante a Copa Africana das Nações de 2025, realizada no Marrocos.

Enquanto os torcedores ao seu redor gritavam, pulavam e comemoravam, Lumumba permaneceu imóvel como uma “estátua” durante os 90 minutos, com um braço levantado.

De acordo com a revista “Newsweek”, Lomumba não pôde assistir à partida de sua seleção contra a Portugal, pois estava em quarentena por 21 dias após um surto do vírus Ebola.

No entanto, espera-se que o famoso torcedor congolês retorne às arquibancadas na próxima partida da seleção de seu país contra a Colômbia, um retorno muito aguardado.

Lomumba usa trajes de cores vivas, inspirados na bandeira da República Democrática do Congo, e costuma combiná-los com óculos retrô e um penteado característico, o que o torna facilmente reconhecível sempre que as câmeras de TV o captam entre a torcida.

Mas o que realmente o destaca é sua dedicação absoluta: Lumumba não reage aos gols, aos erros ou aos momentos decisivos; suas feições permanecem imutáveis e sua postura rígida, transformando-o em uma verdadeira estátua humana.