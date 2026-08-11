O Real Madrid mantém o clima de mistério em torno da apresentação de suas novas contratações, depois de o clube ter fechado, durante a janela de transferências de verão, com Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahim Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Espí e Yan Diomandé, sem que nenhum deles tenha sido oficialmente apresentado até agora, apesar de o treinador e seis jogadores fazerem parte da lista de novos reforços, entre eles a contratação mais cara da história do clube.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", todos eles já conversaram com os meios de comunicação oficiais do clube, mas nenhum teve uma apresentação oficial nos moldes habituais, incluindo Mourinho, que foi a primeira contratação do clube merengue no mês de junho.

Os rumores sobre as datas de apresentação desses reforços continuam, depois de ter circulado que as apresentações aconteceriam após a Copa do Mundo, o que não ocorreu, e o assunto da apresentação das novas contratações tornou-se um enigma no momento atual.

Todos os novos jogadores já estão em Valdebebas para participar dos treinos, mas não foram apresentados oficialmente, mesmo tendo se juntado ao período de preparação para a nova temporada.

As especulações apontam para a possibilidade de apresentar todos os novos reforços ao mesmo tempo dentro do estádio Santiago Bernabéu, mas até agora não passa de um rumor.

Também circularam notícias sobre a possibilidade de a apresentação de Mourinho coincidir com a estreia de seu filme documental na plataforma Netflix, mas a data de exibição do filme é hoje, e não há qualquer notícia que indique a apresentação do treinador nesse momento.

O Real Madrid, Mourinho e os jogadores não demonstraram grande interesse no assunto das apresentações ao longo de todo o verão, mas isso não significa que essas apresentações não vão acontecer.

O jornal espanhol destacou que a verdade, no momento atual, é que não há data, local ou horário definidos para a apresentação dessas novas contratações.