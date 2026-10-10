O ministro do Esporte, Abodi: "Milão é certamente uma cidade destinada a estar no grupo das cidades que sediarão a Eurocopa de 2032"

(ANSA) - MILÃO, 10 OUT - "Milão é certamente uma cidade destinada a estar no grupo das cidades que receberão a Eurocopa de 2032, mas o tempo é

precioso

e as obras do novo estádio de San Siro terão de ser iniciadas até a primavera de 2027". Foi o que disse o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, à margem do Dia do Voluntariado e do Esporte, promovido pela Fundação Costruiamo il Futuro no Allianz MiCo de Milão. "O tempo corre, parecia que 2032 estava muito longe, mas os prazos são imediatos porque, dentro de algumas semanas, a Uefa, junto com a Federação Italiana de Futebol, fará escolhas em relação aos 14 projetos apresentados", explicou o ministro, destacando que "é difícil Milão não estar na escolha final".





Sobre o projeto do novo San Siro, Abodi destacou que "ele nasceu segundo todos os critérios de regularidade, pelo que pude notar", lembrando a manifestação de interesse dos clubes e a avaliação da Agência das Entradas. "Foi pago um preço muito relevante, que projeta para um investimento privado extraordinário", acrescentou, desejando que "a vontade do prefeito e dos clubes leve rapidamente ao início do trâmite administrativo necessário para abrir as obras". (ANSA).